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    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи

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    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи

    Поліція не називає імені постраждалого кандидата

    У місті Сєвєродонецьк поліцейські затримали жінку, яка застосувала суміш газового балончика в обличчя одному з кандидатів в народні депутати. Про це повідомляє управління Нацполіції в Луганській області у четвер, 25 липня.

    За її словами, біля окружної виборчої комісії №106 в Сєвєродонецьку зібралася велика кількість громадян, які висловлювали свою підтримку одному з кандидатів в депутати.

    «Під час цього несанкціонованого збору громадян, жінка, яка за попередньою інформацією є довіреною особою одного з кандидатів, підбігла до іншого кандидата і застосувала суміш з газового балончика в обличчя депутату», - йдеться в повідомленні.

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    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи
    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи
    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи
    У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи

    Зазначається, що в результаті цих дій постраждав не тільки кандидат, але і громадяни, які перебували поруч.

    Жінку опитують співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи.

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