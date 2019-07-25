У Сєвєродонецьку жінка розпорошила газ в обличчя кандидату в нардепи



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Поліція не називає імені постраждалого кандидата

У місті Сєвєродонецьк поліцейські затримали жінку, яка застосувала суміш газового балончика в обличчя одному з кандидатів в народні депутати. Про це повідомляє управління Нацполіції в Луганській області у четвер, 25 липня.

За її словами, біля окружної виборчої комісії №106 в Сєвєродонецьку зібралася велика кількість громадян, які висловлювали свою підтримку одному з кандидатів в депутати.

«Під час цього несанкціонованого збору громадян, жінка, яка за попередньою інформацією є довіреною особою одного з кандидатів, підбігла до іншого кандидата і застосувала суміш з газового балончика в обличчя депутату», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті цих дій постраждав не тільки кандидат, але і громадяни, які перебували поруч.

Жінку опитують співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи.