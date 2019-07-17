Луганська мажоритарка. Бойко та Шахов поділили область «по-братськи»

Головну гру у прифронтовій Луганщині ведуть Юрій Бойко та Сергій Шахов

На Луганщині розігрується всього шість мандатів, але головні гравці спробували домовитись

На підконтрольній частині Луганщини всього шість виборчих округів, але головні політичні гравці області спробували поділити їх заздалегідь і «по-братськи». Завадити їм не намагалась навіть популярна нині «Слуга народу»: вона відверто злила округи, виставивши на них маловідомих і невпливових кандидатів. Інтриги кампанії додають хіба що окремі впливові самовисуванці.

Головну ж гру у прифронтовій області ведуть нардепи Сергій Шахов та Юрій Бойко. Перший іде до парламенту не сам, а з цілою командою – на різних округах балотуються люди Шахова. Другий очолює список «Опозиційної платформи За життя», ця партія має найвищий рейтинг на Луганщині і збирається під своїм брендом провести до Ради рідного брата Віктора Медведчука та ще кількох своїх людей.

Про загальний договорняк свідчить і той факт, що головний конкурент «Опоплатформи» «Опоблок» на кількох округах Луганщини своїх кандидатів навіть не висував. А на окрузі Шахова заважати йому не стали відразу обидві «Опо…»: і «блок», і «платформа».

Округ №105

Жовтневий район, частина Кам’янобрідського району міста Луганська, частина Новоайдарського району

33 кандидати: сім – від партій, 26 – самовисуванці

Цей округ – рекордсмен області за кількістю кандидатів. Більшість із них – невідомі люди. Семеро з 33-х кандидатів народилися після 1990-го року.

Від «Опозиційної платформи – За життя» балотується Сергій Медведчук– рідний брат кума президента країни-агресора Віктора Медведчука.

Сергій Медведчук - випускник Інституту фізкультури. До 1997 року був посереднім бізнесменом, у минулому - партійним функціонером. Однак, після того, як Віктор Медведчук став радником президента Леоніда Кучми з питань податкової політики, справи Сергія пішли вгору. Того ж 1997-го Сергій став начальником податкової інспекції Львова, а уже за рік - головним податківцем Львівщини. Під час перебування на цій посаді налагодив контакти із губернатором Михайлом Гладієм, навіть долучився до Аграрної партії, які очолив Гладій. Однак це жодним чином не вплинуло на його відданість політичному проекту одіозного брата – СДПУ(о). За даними ЗМІ, спершу до лав політсили вступили більшість податківців області, які потім агітували керівників великих підприємств «добровільно» долучатися до підтримки партії Медведчука. Сергій Медведчук зміг настільки наростити власний вплив, що на Львівщині, що його називали «тіньовим губернатором». Але чомусь тепер він не відважився балотуватися на Галичині і переметнувся на інший край держави.

У «львівський» період на горизонті у Медведчуків з’являється Тарас Козак – нині нардеп, якого називають власником телеканалів «112 Україна», Newsone та Zik. Робітник радгоспу, а пізніше - податковий інспектор у 1998-му році раптово стає заступником голови — начальником управління оперативного контролю та запобігання порушенням у сфері діяльності суб'єктів підприємництва податкової Львівщини.

У 2004-му Сергій Медведчук переїжджає до Києва – працювати першим заступником голови Державної податкової адміністрації. Однак реалізуватися блискучим перспективам завадила Помаранчева революція: 20 січня 2005 року Леонід Кучма підписує один зі своїх останніх указів – про звільнення Медведчука-молодшого. За даними ЗМІ, після цього Віктор Медведчук порадив брату піти у тінь. Медведчук-молодший майже 15 років жив непублічним життям. Він має кілька бізнесів.

Цікаво, що бізнес-партнером брата Віктора Медведчука є брат Тараса Козака. Богдан Козак та Сергій Медведчук – кінцеві бенефіціари низки компаній: ТОВ «Укрінвестлімітед», ТОВ «Західекспертспецбуд», ТОВ «Експонент», ТОВ «Керамбуд». Крім того, Богдан Козак є співвласником ТОВ «МБК Агротехніка», одним з кінцевих бенефіціарів якого є дружина Медведчука Оксана Марченко.

На противагу Сергію Медведчуку «Опозиційний блок» теж висуває Вікторію Гриб. Вона тривалий час працює у ДТЕК Ріната Ахметова, нині очолює напрямок регіонального розвитку компанії. Проживає Гриб не у неспокійній Луганщині, частина якої охоплена війною, а у Софійській Борщагівці під Києвом.

Виборцю вона запам’яталась палкою підтримкою мера Добропілля (Донеччина) сепаратиста Андрія Аксьонова. Під час судових засідань проти нього саме Гриб зганяла під Краматорський суд місцевих на імпровізовані мітинги, а також забезпечувала медійну підтримку одіозного мера.

За даними ЗМІ, Гриб кинулась захищати Аксьонова не тому, що щиро підтримує дії мера Дружківки, радником якого, до слова, вона була, а тому, що разом з Аксьоновим була замішана в історії з привласненніям грошей, які ДТЕК передав на розвиток міста. Йдеться про 40 млн грн. Майбутня кандидатка дозволяла собі нецензурні висловлювання на адресу українських активістів-націоналістів.

Самого ж Аксьонова, який наразі балотується у нардепи в окрузі №50 (Донеччина) підозрюють у тому, що він, користуючись службовим становищем, підписував табелі обліку робочого часу з неправдивою інформацією про відпрацьовану ним кількість годин. Так Аксьонов хотів приховати факт своєї регулярної відсутності на роботі для поїздок в анексований Крим. Втім, є проти нього підозри і вагоміші: сприяння бойовикам «ДНР» у 2014-у.

Також ЗМІ стверджували, що Гриб намагається скупити голоси: виборцям обіцяють по 1 тис. грн за голос. Причому 500 грн платять одразу і ще 500 обіцяють заплатити після «правильного» голосування.

На фоні таких «бувалих» людей у бюлетені кандидат від «Слуги народу» 35-річний Сергій Кобзар виглядає вельми скромно. Директор селянського фермерського господарства «Топольок», має дві вищі освіти: закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент» і паралельно Східноукраїнський національний університет імені Даля за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Пресслужба партії скаржилась на погрози і насильство з боку конкурентів. Так, 13 липня у Щасті представник кандидата від «Опозиційної платформи – За життя» Микола Онищенко з групою людей побив керівника штабу «Слуги народу» Романа Політова і волонтера.

Ще одне пізнаване ім'я серед кандидатів – Ігор Чудовський. Він балотується від партії «Народний Рух України». Чудовський — адвокат, один з організаторів Луганського євромайдану. 1 грудня 2013-го після того, як у Києві розігнали студентів, вийшов на малочисельний – до 30 людей - пікет проти дій спецпідрозділу «Беркут» на Хрещатику під Головне управління міліції. У квітні 2014 року бойовики важко поранили Чудовського у центрі Луганська. Після лікування адвокат з родиною виїхав зі Щастя, оскільки на той час місто було підконтрольне бойовикам. Нині живе на Київщині, займається адвокатською практикою.

Округ № 106

місто Сєвєродонецьк, частина міста Кадіївка, частина Попаснянського району

19 кандидатів: шість – від партій, 13 - самовисуванці

Партія «Опозиційна платформа» на цьому окрузі висуває Валерія Черниша – керівника профспілкової організації ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», який проживає у Сєвєродонецьку. Черниш був помічником Олексія Кунченка - нардепа Партії регіонів сьомого скликання.

«Опоблок» виставляє на окрузі 36-річного Володимира Строканя. Наразі він проживає в Одесі. Строкань - засновник двох компаній: одна займається торгівлею, інша – технічним обслуговуванням автотранспортних засобів. Обидві зареєстровані на Луганщині. Строкань вже встиг оскандалитися: активісти «Опори» засікли двох неповнолітніх хлопців, які розклеювали агітки кандидата.

Зіркою округу можна назвати самовисуванця Геннадія Москаля, ексголову Закарпатської та Луганської обласних адміністрацій. Москаль двічі керував Луганщиною: вперше був призначений у 2005-му, вдруге – у 2014-му, одразу після Революції гідності. В області його добре знають. Проживає кандидат у Києві. Москаль добре відомий своїми влучними і нецензурними висловами.

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Місцеві жителі зазначають, що під час цієї передвиборчої кампанії Москаль взагалі неактивний: нема ані друкованої агітації, ані наметів, ані зустрічей з виборцями.

«Слуга народу» на цьому окрузі висуває відверто слабкого кандидата: безробітного Олексія Кузнєцова. Єдине, що про нього відомо, - це те, що він проживає у Сєвєродонецьку.

На окрузі застосовується технологія двійників: у бюлетенях виборці побачать двох кандидатів-самовисуванців на прізвище Фурман. Перший, у якого, очевидно, конкуренти хочуть відтягнути голоси – це Юрій Фурман, кандидат з команди вливого нардепа Сергія Шахова, член партії «Наш Край», депутат міськради Сєвєродонецька. За даними ЗМІ, його син працює у прокуратурі «ЛНР», занесений у базу «Миротворець».

Крім того, Юрій Фурман - заступник голови «Фонду Сергія Шахова». Місцеві журналісти б’ють на сполох: Фурман за підтримки Шахова засіває округ цукром. Однак жаданий пакет дають не просто так, а в обмін на паспортні дані та номер мобільного телефону.

Двійник Юрія Фурмана, Андрій Фурман – безпартійний директор дитячо-юнацької спортивної школи №2 у Сєвєродонецьку.

Цікаво, що в цьому окрузі балотувалися ще два самовисуванці, пов’язані із «Фондом Сергія Шахова» - Ірина Самарська та помічник нардепа Ігор Слєсарєв - адвокат, перший заступник мера Сєвєродонецька. Однак обидвоє зняли свої кандидатури.

Округ №107

Місто Лисичанськ, частина міста Кадіївка, частина міста Первомайськ, частина Попаснянського району

23 кандидати: три від партій і 20 – самовисуванці

На минулих виборах у цьому окрузі преміг самовисуванець Сергій Дунаєв – вірний соратник одіозного Юрія Бойка. Коли Бойка виключили з парламентської фракції «Опозиційний блок», слідом за ним вийшли троє депутатів, одним з яких був Дунаєв. Нині він сам не балотується, зате серед кандидатів є його людина – Едуард Щеглаков, який балотується від «Опоплатформи». Кандидат - секретар Лисичанської міськради. Кандидатуру Щеглакова підтримує не лише Дунаєв, а й сам лідер політсили Бойко: він позиціонує Щеглакова як людину, яка має високий рівень довіри у місті, адже кандидат «багато років пропрацював у системі освіти, був учителем історії, директором школи, депутатом міськради».

На окрузі балотується мер Лисичанська Сергій Шилін, який отримав цю посаду за підтримки Дунаєва. Колишній член Партії регіонів, нині балотується у Раду самовисуванцем. Серед іншого користувачів соцмереж обурила світлина, яку Шилін минулого року 9 травня розмістив у себе на сторінці: фото дітей у радянській військовій формі з підписом: «Вот поэтому нас не победить!».

Основний конкурент політсили Бойка – партія «Опозиційний блок» на окрузі не представлена. Втім, боротьба за голоси виборців обіцяє бути напруженою. На цьому окрузі балотується аж чотири кандидата на прізвище Рибалка: народний депутат і впливовий бізнесмен Сергій Вікторович Рибалка та ще три його клони. Рибалка – парламентар «Радикальної партії». У лютому генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що нардепа підозрюють у державній зраді: співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Справу було відкрито ще 18 січня. Крім того, його підозрюють у торгівлі з окупованими територіями (йдеться про продукцію, яку виробляє одна з компаній нардепа - снеки), а також у відмиванні доходів, одержаних незаконним шляхом. Виробництво однієї з компаній Рибалки знаходиться у російському Липецьку.

Конкурувати із «оригіналом» будуть клони Олександр Рибалка – безробітний з села Свічківка Драбівського району Черкаської області, Сергій Рибалка – головний спеціаліст управління економічної безпеки у ПрАТ «Линік» і Юрій Рибалка – начальник служби безпеки, ТОВ «Спорт-Статус» з Херсона.

На цьому перелік скандальних кандидатів не вичерпується. Так, в цьому окрузі балотується також самовисуванець Олександр Сухов – ще одна людина нардепа Сергія Шахова. Методу підкупу тут застосовуються такі самІ, як і на сусідньому: 5-кілограмові пакети з цукром. Іменні.

«Слуга народу» висуває на окрузі Олександра Сорокіна – комерційного директора КП «ЛО «Фармація-Північ». Безпартійний, проживає у Сєвєродонецьку.

Округ №112

Міста Брянка, Голубівка, Рубіжне, частина міста Первомайськ, частина Попаснянського району

13 кандидатів: чотири від політсил і дев’ять – самовисуванці

На минулих виборах тут переміг Юлій Іоффе – самовисуванець. На цей раз він не балотується.

«Опозиційний блок» тут не висуває своєї кандидатури. «Опоплатформа» делегує кандидата Олександра Чернецова – бізнес-партнера Юрія Бойка. Ексрегіонал Чернецов чотири рази обирався депутатом міськради Рубіжного. Нині він генеральний директор ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Зоря». Чернецов народився у селі Муратовка Мокшанського району Пензенської області. Місцеві ЗМІ вперто називають його агентом Федеральної служби безпеки РФ – пишуть, нібито Чернецова завербувала КДБ у 1987 році.

Від «Слуги народу» балотується маловідомий 31-річний Ярослав Місінкевич - керівник регіонального структурного підрозділу ТОВ «ТД «Євротрубпласт». Безпартійний, проживає в місті Сєвєродонецьк Луганської області.

На цьому окрузі також балотується людина Сергія Шахова – його помічник на громадських засадах Сергій Вельможний. Його повний тезка практикує адвокатську діяльність у столиці.

На цьому окрузі також балотувався Руслан Залялов – член партії Шахова «Наш Край», однак він зняв свою кандидатуру.

На окрузі також застосовуються специфічні технології. Так, серед кандидатів є 31-річний Сергій Іващенко - член політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», а заодно координатор проектів, ГО «Слуга Народу».

Округ №113

Білокуракинський, Кремінський, Сватівський, Старобільський, Троїцький райони, частина Новоайдарського району

22 кандидатів: п’ять від партій і 17 – самовисуванці

Від «Опозиційної платформи» балотується Олександр Лукашев – уроженець Антрацита, який нині проживає у Харкові. І тут же самовисуванцем іде… його батько Анатолій Лукашев – безпартійний. Проживає в окупованому місті Антрацит на Луганщині. Цікаво, що обидва Лукашеви мають відношення до нардепа Шахова: Олександр працює керівником юридичного відділу благодійної організації «Фонд Сергія Шахова», Анатолій – юристконсульт у тій самій організації. Як стало відомо «Главкому», спершу ЦВК зареєструвала кандидатом Анатолія Лукашева. Однак дещо пізніше Шахову вдалося домовитися з Юрієм Бойком про балотування від «Опоплатформи» Олександра Лукашева. Але «самовисуванцю» Анатолію ж довелося писати заяву і зніматися з виборчих перегонів.

Друга група кандидатів - Струки. Очевидно, «оригінал» – Володимир Струк, колишній нардеп Партії регіонів, луганський бізнесмен, якого Генеральна прокуратура підозрює у пособництві терористам «ЛНР». За версією силовиків, він у 2014-му створював озброєний загон «ополчєнія». Так, в травні 2014-го Струк підтримав «народного губернатора» Валерія Болотова та одіозного екснардепа Олега Царьова, які оголосили «референдум» про незалежність «ЛНР». Після початку війни Струк втік до анексованого Криму, прожив там близько двох років, а потім повернувся на Луганщину.

Досі підозру Струку не вручено. Адвокат Масі Найєм (брат нардепа Мустафи Найєма) звертався до ГПУ із заявою: намагався розібратися, чому за п’ять років слідство так і не зрушилось, і справа Струка так і лежить в СБУ без жодного прогресу. Однак безуспішно.

Володимир Струк із георгіївською стрічкою

До слова, поки Володимир Струк розпалював ворожнечу на Луганщині, дві його донечки виїхали подалі від неспокійного регіону і вели пафосне життя у столиці та за межами країни, чим і необачно хизувалися в Instagram.

Каміла та Каріна Струк

У партії Юрія Бойка скаржаться, що Струк і кандидат із сусіднього 114-го округу Валерій Мошенський (про нього нижче) несанкціоновано використовують партійну символіку «Опоплатформи» і на кожному кроці розказують про особисту підтримку Бойком, проте це, як наголосили у політсилі, не відповідає дійсності.

Проти Струка балотується його клон - Валерій Струк – пенсіонер з села Іванівка Чернігівського району Чернігівської області, самовисуванець.

Відщипнути відсоток у кандидата збирався і Артем Струк: монтажник-верхолаз металоконструкцій з Марківки на Луганщині балотувався як самовисуванець, однак 3 липня він звернувся до ЦВК із заявою про відмову брати участь у перегонах.

Лукашевими і Струками список не обмежується. На окрузі також балотується два кандидати на прізвище «Зеленський». Обидва самовисуванці, обидва - жителі Луганщини. Василь Зеленський – пенсіонер з села Чабанове Білокуракинського району, Олександр Зеленський – підприємець з села Кабичівка. Можна припустити, що хтось хоче відкусити якусь кількість голосів у кандидата від «Слуги народу». Від цієї політсили по округу балотується Віта Сліпець - голова районної ради Сватова. Її чоловік - депутат райради. Сім’я не бідує. Відповідно до декларації за 2018 рік, подружжя нажило вісім земельних ділянок, дві квартири, причому одна з них (на 104 кв м) – у Харкові, чотири магазини, одне кафе, вантажний та легковий автомобілі (ГАЗ-2705 та Chverolet Express) і навіть екскаватор.

Крім того, тут балотуються два кандидата на прізвище Курило. Один з них – нардеп Віталій Курило, член фракції БПП, переможець минулих виборів на цьому окрузі (йшов як самовисуванець). Проти нього виставили самовисуванця, пенсіонера з Житомира Павла Курила.

«Опозиційний блок» свого кандидата на окрузі не висуває.

Округ №114

Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов’яносербський, Станично-Луганський райони, частина Новоайдарського району

14 кандидатів: троє – від партій, 11 – самовисуванці.

Ані «Опозиційний блок», ані «Опозиційна платформа» тут не висували своїх кандидатів. І цьому є просте пояснення: вони злили округ під впливового нардепа Сергія Шахова. Так, тут три самовисуванці – члени «Опоплатформи»: киянин Даніель Файад 1998-го року народження, координатор громадської організації «Національна платформа безпеки руху»; Вікторія Лой – менеджерка з персоналу з Шахтарську; та киянин Сергій Куц - провідний інженер в Інституті захисту рослин Національної академії аграрних наук України. Усі ці люди – технічні кандидати того ж Сергія Шахова, якому вдалося домовився із обома «Опо» про взаємне сприяння на Луганщині.

Сергій Шахов – переможець минулих виборів на цьому окрузі, був фігурантом антикорупційного розслідування щодо забудови заповідної зони «Києво-Печерська Лавра» у центрі Києва. За даними ЗМІ, близький друг сім’ї Януковича.

За свою каденцію у парламенті Шахов запамятався бійками, то із нардепом Ігорем Мосійчуком (ексрадикал), який у прямому ефірі одного з телеканалів обізвав Шахова «бабою базарною» та «обнальщиком у сина Януковича», то з міністром енергетики Ігорем Насаликом.

ЗМІ і цього разу називають Шахова фаворитом на окрузі.

Його основним конкурентом є екс-нардеп Валерій Мошенський. Він пройшов до парламенту 7-го скликання у 108-му окрузі Луганщини. Після того він безуспішно балотувався по мажоритарці у 2014-му та у 2016-му – на довиборах у парламент.

З Шаховим та Мошенським змагатиметься кандидат від «Слуги народу» бізнесмен Максим Мойсеєв. Має дві вищі освіти: закінчив Донбаський державний технічний університет за спеціальностями «металургія чорних металів» та «економіка підприємства».

Наталія Сокирчук, «Главком»

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