У Словаччині арештували жінку, яка 16 років «мордувала» сусідів оперою «Травіата»



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Прихильниці Верді загрожує від півроку до трьох років позбавлення волі

У словацькому місті Стурово поліція затримала жінку, яка зранку до вечора упродовж 16 років вмикала на велику гучність оперу Джузеппе Верді у своїй квартирі.

Про це повідомляє видання Euronews.

Жінку на ім'я Єва звинувачують у тому, що вона щодня вмикала 4-хвилинний уривок опери Верді «Травіата». Так продовжувалось майже щодня упродовж 16 років.

Спочатку мешканка Стурово включала оперу, аби заглушити гавкіт сусідського пса.

Однак опера продовжувала грати, навіть після того, як сусідський собака помер.

«Прихильниця Верді нещодавно була заарештована. Їй загрожує від півроку до трьох років позбавлення волі», — повідомляє видання.

Зазначається, що у 2015 році до жінки приходили правоохоронці: їй було заборонено влаштовувати «концерти», і протягом наступних 2 років вона нікому не заважала. Але у вересні 2017 року жителі Стурово знову почули «Травіату».

Згодом цією справою зайнявся Верховний суд Словаччини, який підтвердив рішення нижчої інстанції про арешт жінки через музику. Наразі жінка перебуває під вартою.