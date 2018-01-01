У Словаччині пропонують мільйон євро за інформацію щодо вбивства журналіста

Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака. Про це заявив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст. «Наше першочергове завдання – упіймати вбивць. Тоді буде змога говорити про мотиви і про те, що



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Фото: Aktuality.sk Журналіст Ян Кучак

Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака.

Про це заявив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст.

«Наше першочергове завдання – упіймати вбивць. Тоді буде змога говорити про мотиви і про те, що насправді трапилося» – сказав Фіцо.

Він наголосив, що якщо мотивом була робота журналіста, то це буде розглядатися як атака проти демократії і свободи слова у Словаччині.

За словами прем’єра, Генпрокуратура країни приділить особливу увагу цій справі.

«Цим питанням займатиметься офіс спеціального прокурора і його найбільш визначні спеціалісти. Ми також погодили створення спеціальної групи з розслідування, до якої увійдуть представники Генпрокуратури, Спеціальної прокуратури, МВС, поліції та спецслужби» – додав Фіцо.

Він наголосив, що зацікавлений у відкритому і прозорому розслідуванні.

Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Ян Кучак розслідував теми, які стосувалися підозр у податковому шахрайстві. Його матеріали стосувались також людей, близьких до правлячої партії прем’єра Роберта Фіцо.