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    У Словаччині пропонують мільйон євро за інформацію щодо вбивства журналіста

    Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста
    Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака. Про це заявив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст. «Наше першочергове завдання – упіймати вбивць. Тоді буде змога говорити про мотиви і про те, що
    • Сьогодні, 06:12
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    Журналіст Ян Кучак
    Фото: Aktuality.sk
    Журналіст Ян Кучак

    Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста

    Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста Яна Кучака.

    Про це заявив прем’єр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє видання Aktuality, в якому працював убитий журналіст.

    «Наше першочергове завдання – упіймати вбивць. Тоді буде змога говорити про мотиви і про те, що насправді трапилося» – сказав Фіцо.

    Він наголосив, що якщо мотивом була робота журналіста, то це буде розглядатися як атака проти демократії і свободи слова у Словаччині.

    За словами прем’єра, Генпрокуратура країни приділить особливу увагу цій справі.

    «Цим питанням займатиметься офіс спеціального прокурора і його найбільш визначні спеціалісти. Ми також погодили створення спеціальної групи з розслідування, до якої увійдуть представники Генпрокуратури, Спеціальної прокуратури, МВС, поліції та спецслужби» – додав Фіцо.

    Він наголосив, що зацікавлений у відкритому і прозорому розслідуванні. 

    Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Ян Кучак розслідував теми, які стосувалися підозр у податковому шахрайстві. Його матеріали стосувались також людей, близьких до правлячої партії прем’єра Роберта Фіцо. 

    МВС ЗМІ Словаччина вбивство
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