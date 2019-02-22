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    У Словаччині пройшли багатотисячні акції в річницю вбивства журналіста Куцяка

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    Пам&rsquo;ятні акції відбулися у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном - У Словаччині пройшли багатотисячні акції в річницю вбивства журналіста Куцяка
    Пам’ятні акції відбулися у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном
    Фото: aktuality.sk

    Тисячі людей зібрала акція у Братиславі, на яку прибула родина Куцяка

    У Словаччині в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.

    Про це повідомляє видання Aktuality.

    Тисячі людей зібрала акція у Братиславі, на яку прибула родина Куцяка.

    Організатори заявляють, що вони досі мають вимоги до влади та вимагають незалежного розслідування. «Ми хочемо знати імена тих, хто віддав наказ здійснити цей жахливий злочин», - заявила організатор Кароліна Фраська.

    Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які «захищають своїх людей, а не журналістів».

    Пам’ятні акції відбулися у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном.

    Нагадаємо, у вересні 2018 року словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

    Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.

    Джерело: Європейська правда

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