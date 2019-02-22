У Словаччині пройшли багатотисячні акції в річницю вбивства журналіста Куцяка



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Пам’ятні акції відбулися у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном Фото: aktuality.sk

Тисячі людей зібрала акція у Братиславі, на яку прибула родина Куцяка

У Словаччині в річницю вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової тисячі людей у різних містах країни та за кордоном вийшли на акції пам’яті.

Про це повідомляє видання Aktuality.

Тисячі людей зібрала акція у Братиславі, на яку прибула родина Куцяка.

Організатори заявляють, що вони досі мають вимоги до влади та вимагають незалежного розслідування. «Ми хочемо знати імена тих, хто віддав наказ здійснити цей жахливий злочин», - заявила організатор Кароліна Фраська.

Журналісти стверджують, що при владі досі залишаються люди, які «захищають своїх людей, а не журналістів».

Пам’ятні акції відбулися у 26 містах Словаччини та 22 містах за кордоном.

Нагадаємо, у вересні 2018 року словацька поліція затримала вісьмох підозрюваних в убивстві журналіста Яна Куцяка та його нареченої Мартіни Кушнірової, включно із колишнім поліцейським Томашом Ш.

Куцяка, який писав про політичну корупцію в Словаччині, знайшли застреленим разом з його нареченою вдома неподалік Братислави в лютому 2018 року.

Джерело: Європейська правда