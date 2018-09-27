Словацькі ЗМІ повідомили про затримання підозрюваних у гучному вбивстві журналіста



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Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини сталося в лютому

Медіа стверджують, що затримані прямо пов’язані з убивством Куцяка та його нареченої

У Словаччині поліція затримала одну чи декількох осіб, які підозрюються у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

Про це у четвер, 27 вересня, повідомляють кілька словацьких ЗМІ, посилаючись на джерела в поліції, пише Reuters.

Словацькі ЗМІ, зокрема SME daily і Aktuality.sk, у яких працював Ян Куцяк, повідомили, що поліція проводить обшуки на півдні країни. Медіа стверджують, що затримані прямо пов’язані з убивством Куцяка та його нареченої.

Натомість поліція повідомила у Facebook про затримання осіб, підозрюваних в насильницьких злочинах, а також про обшуки у будинках підозрюваних. Однак у якій справі вони відбулися, не уточнила.

Нагадаємо, в лютому у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану «Ндрангета».

Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.

Джерело: Європейська правда