  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Словацькі ЗМІ повідомили про затримання підозрюваних у гучному вбивстві журналіста

    • Розсилка
    <p>Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини сталося в лютому</p> - Словацькі ЗМІ повідомили про затримання підозрюваних у гучному вбивстві журналіста

    Вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини сталося в лютому

    Медіа стверджують, що затримані прямо пов’язані з убивством Куцяка та його нареченої

    У Словаччині поліція затримала одну чи декількох осіб, які підозрюються у вбивстві журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

    Про це у четвер, 27 вересня, повідомляють кілька словацьких ЗМІ, посилаючись на джерела в поліції, пише Reuters.

    Словацькі ЗМІ, зокрема SME daily і Aktuality.sk, у яких працював Ян Куцяк, повідомили, що поліція проводить обшуки на півдні країни. Медіа стверджують, що затримані прямо пов’язані з убивством Куцяка та його нареченої.

    Натомість поліція повідомила у Facebook про затримання осіб, підозрюваних в насильницьких злочинах, а також про обшуки у будинках підозрюваних. Однак у якій справі вони відбулися, не уточнила.

    Нагадаємо, в лютому у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину. Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану «Ндрангета».

    Уряд Словаччини запропонував мільйон євро за інформацію, яка допоможе у розслідуванні вбивства журналіста.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    кримінал Словаччина злочинність розслідування поліція журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ