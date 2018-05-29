У Словаччині загинула дівчина з України

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Поліція встановила, що українка була студенткою Технічного університету

У місті Прешов на сході Словаччини загинула студентка з України.

Про це повідомляє словацький канал tvnoviny.sk.

Згідно з інформацією каналу, у понеділок 28 травня близько 21:20 студентка випала з балкону восьмого поверху гуртожитку.

Поліція встановила, що українка була студенткою Технічного університету. Одногрупники, з якими вона розмовляла ввечері перед інцидентом, не змогли пояснити, що трапилося.

«Дзвінок на екстрений номер «155» поступив о 21:25. Рятувальники виявили, що потерпіла не подає ознак життя, і лікарям довелося констатувати смерть», — повідомила прес-секретарка Операційного центру служби швидкої медичної допомоги Алена Крчова.

Наразі поліція намагається встановити, чи була загибель українки нещасним випадком.

інформацією співрозмовників УНН, родичі загиблої ще не виходили на контакт.

«Поліція повідомила що, за попередньою версією слідства, немає чужої вини в її смерті. Вони, напевно, ще будуть допитувати свідків і з’ясовувати всі обставини», — розповіли в посольстві.