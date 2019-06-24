У Смілі на подвір'ї житлового будинку вибухнула граната



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Правоохоронці встановили особу зловмисника, який кинув гранату

У Смілі Черкаської області на подвір’ї багатоквартирного житлового будинку в ніч на понеділок вибухнула граната.

Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Відомо, що невідомий чоловік кинув гранату РГД-5 у бік житлового будинку. Вона вибухнула на відстані кількох метрів від будинку. Внаслідок вибуху було пошкоджене фасад будівлі.

Поліція розпочала досудове розслідування за ст.296 КК України (хуліганство). Під час огляду місця події були вилучені фрагменти гранати.

Як повідомляє місцеве видання «Сміла.ua» з посиланням на власні джерела, вибух біля будинку на вулиці Тараса Шевченка у Смілі стався близько першої години ночі.

На місці події працювала поліція, вибухотехніки та кінологи.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, який кинув гранату. За даними видання, ним виявився ветеран АТО, який живе у будинку, поряд з яким пролунав вибух.