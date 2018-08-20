  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У соцмережі розкритикували фестиваль УПЦ МП на Рівненщині, де «зомбували» дітей

    • Розсилка
    У соцмережі розкритикували фестиваль УПЦ МП на Рівненщині, де «зомбували» дітей
    Фото: Facebook Свято-Миколаївського жіночого монастиря села Городок

    Фестиваль, на якому побували близько 600 дітей, відбувся в селі Онишківці

    На Рівненщині відбувся фестиваль недільних шкіл, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї Романових, який організувала Українська православна церква Московського патріархату.

    Фото з заходу були опубліковані 19 серпня на сторінці Свято-Миколаївського жіночого монастиря села Городок в соцмережі Facebook.

    «XII-й Фестиваль недільних шкіл у скиті Святої Праведної Анни в селі Онишківці. Прийняли участь близько 600 дітей. 7.08.2018», - говориться у коментарі до фото.

    Як видно на фото, на сцені, де виступали діти, був розміщений надпис «100-річчя пам’яті Царської сім’ї» та висіли портрети Романових. При цьому ряд дітей виступали у вишиванках.

    Користувачі соцмережі у коментарях висловили обурення таким фестивалем.

    «І не соромно служінням Богу прикриватись, коли прославляєте царя країни-окупанта? Царя з кривавою репутацією! Як можна?» - написала Соломія Рудик.

    «Портрета святого Путіна не вистачає», - іронізує Володимир Шеремет.

    «Навіщо ви труїте наших українських дітей? Одибілювання, куди дивиться держава?» - написав Іван Кошовий.

    Читайте також
    церква діти УПЦ МП УПЦ КП православна церква
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ