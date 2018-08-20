У соцмережі розкритикували фестиваль УПЦ МП на Рівненщині, де «зомбували» дітей



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Фото: Facebook Свято-Миколаївського жіночого монастиря села Городок

Фестиваль, на якому побували близько 600 дітей, відбувся в селі Онишківці

На Рівненщині відбувся фестиваль недільних шкіл, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї Романових, який організувала Українська православна церква Московського патріархату.

Фото з заходу були опубліковані 19 серпня на сторінці Свято-Миколаївського жіночого монастиря села Городок в соцмережі Facebook.

«XII-й Фестиваль недільних шкіл у скиті Святої Праведної Анни в селі Онишківці. Прийняли участь близько 600 дітей. 7.08.2018», - говориться у коментарі до фото.

Як видно на фото, на сцені, де виступали діти, був розміщений надпис «100-річчя пам’яті Царської сім’ї» та висіли портрети Романових. При цьому ряд дітей виступали у вишиванках.

Користувачі соцмережі у коментарях висловили обурення таким фестивалем.

«І не соромно служінням Богу прикриватись, коли прославляєте царя країни-окупанта? Царя з кривавою репутацією! Як можна?» - написала Соломія Рудик.

«Портрета святого Путіна не вистачає», - іронізує Володимир Шеремет.

«Навіщо ви труїте наших українських дітей? Одибілювання, куди дивиться держава?» - написав Іван Кошовий.