У соцмережі розкритикували фестиваль УПЦ МП на Рівненщині, де «зомбували» дітей
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Розсилка
Фестиваль, на якому побували близько 600 дітей, відбувся в селі Онишківці
На Рівненщині відбувся фестиваль недільних шкіл, присвячений 100-річчю пам'яті російської царської сім'ї Романових, який організувала Українська православна церква Московського патріархату.
Фото з заходу були опубліковані 19 серпня на сторінці Свято-Миколаївського жіночого монастиря села Городок в соцмережі Facebook.
«XII-й Фестиваль недільних шкіл у скиті Святої Праведної Анни в селі Онишківці. Прийняли участь близько 600 дітей. 7.08.2018», - говориться у коментарі до фото.
Як видно на фото, на сцені, де виступали діти, був розміщений надпис «100-річчя пам’яті Царської сім’ї» та висіли портрети Романових. При цьому ряд дітей виступали у вишиванках.
Користувачі соцмережі у коментарях висловили обурення таким фестивалем.
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«Портрета святого Путіна не вистачає», - іронізує Володимир Шеремет.
«Навіщо ви труїте наших українських дітей? Одибілювання, куди дивиться держава?» - написав Іван Кошовий.