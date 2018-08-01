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    У США арештували трьох українських хакерів

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    У США арештували трьох українських хакерів

    Українців підозрюють в причетності до хакерського угруповання «Fin7»

    Міністерство юстиції США повідомило про арешт трьох громадян України за підозрою в причетності до хакерського угруповання «Fin7».

    Про це йдеться у заяві на сайті Мін'юсту США.

    «Три ключових члена складного міжнародного хакерського угруповання, що діє у Східній Європі, затримані і перебувають під вартою», — йдеться у повідомленні.

    Згідно з даними американського відомства, усі троє — громадяни України.

    Арештовані наразі перебувають під вартою у зв'язку із звинуваченнями, поданими до окружного суду США в Сіетлі.

    Згідно з з даними американського відомства, арештовані — громадяни України Дмитро Федоров (44 роки), Федір Хладир (33 роки) та Андрій Копак, (30 років).

    Українці підозрюються у зламі тисячі комп'ютерних систем і викраденні мільйонів номерів кредитних карт клієнтів: потім хакери продавали дані за викуп.

    «Тільки у США «Fin7» зламала комп'ютерні мережі компаній в 47 штатах і в окрузі Колумбія, викравши понад 15 мільйонів записів про клієнтських карток», — йдеться у повідомленні.

    Кожному із затриманих пред'явлено звинувачення в 26 випадках кримінальних правопорушень, зокрема за змовою, шахрайством у мережі, зломом комп'ютерів, шахрайством з пристроєм доступу і крадіжками особистих даних.

    Раніше повідомлялося, що хакерська група Dragonfly, яку підозрюють в зв'язках з Росією, отримала доступ до систем сотень електромереж в США.

    Зловмисникам вдалося отримати доступ до систем ізольованих (і, як передбачалося, надійно захищених) електромереж. Для цього вони отримували доступ до акаунтів працівників фірм, які співпрацюють з енергокомпаніями; часто це були невеликі фірми, які не мають коштів на кіберзахист.

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