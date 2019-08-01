У США повідомили про смерть сина Усами бен Ладена



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Хамза бен Ладен

Трамп відмовився коментувати смерть сина Усами бен Ладена

Син ліквідованого лідера «Аль-Каїди» Усами бен Ладена Хамза бен Ладен мертвий.

Про це повідомляє телеканал NBC з посиланням на трьох представників адміністрації США.

Чиновники не надають ніякої інформації про те, коли і як Хамза бен Ладен помер. Також не уточнюються деталі про роль США у його смерті.

Видання повідомляє, що президент США Дональд Трамп на питання журналістів про смерть Хамзи бен Ладена сказав:«Я не хочу це коментувати».

Припускають, що Хамза бен Ладен народився в 1989 році. Коли Усаму бен Ладена ліквідував американський спецназ у 2011 році під час рейду на його маєток у пакистанському Абботтабаді, сина поруч із ним не було.

Місцезнаходження Хамзи залишалося загадкою, проте з'ясувалося, що батько готував його стати наступним лідером угруповання.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США має намір виплатити нагороду в 1 мільйон доларів за інформацію про місцезнаходження Хамза бен Ладена. Починаючи щонайменше з серпня 2015-го він поширював в інтернеті аудіо - і відеоповідомлення, закликаючи своїх послідовників атакувати США і їх західних союзників.

Останнє публічне звернення бен Ладена-молодшого з'явилося на ресурсах «Аль-Каїди» в 2018 році.