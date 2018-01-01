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    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна

    Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв
    У Нью-Йорку (США) пройшла акція протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які підтримали анексію Криму. Про це журналістка Юлія Городецька написала у Facebook.  Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв та один раз прийшли під Лінкольн-центр, де виступав Бутман. «Слухачі
    • Сьогодні, 02:57
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    У Нью-Йорку&nbsp;протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    Фото: Юлія Городецька / Facebook
    У Нью-Йорку протестували проти музикантів-прибічників Путіна

    Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв

    У Нью-Йорку (США) пройшла акція протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які підтримали анексію Криму.

    Про це журналістка Юлія Городецька написала у Facebook. 

    Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв та один раз прийшли під Лінкольн-центр, де виступав Бутман.

    «Слухачі Мацуєва агресивні, кидаються з кулаками і образами, слухачів Бутмана, як і раніше, не видно і не чутно… З концерту Мацуєва пішли троє: жінка і двоє чоловіків», – пише журналістка.

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    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна
    У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна

    Публічних коментарів щодо акцій протесту музиканти наразі не давали. 

    Нагадаємо. у листопаді 2017 року під час акції протесту біля Національного Кафедрального собору у Вашингтоні проти виступу двох російських музикантів-прибічників Путіна поліція затримала українську активістку Олексу Чопівську. 

    Крим Росія анексія США музика активісти Facebook
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