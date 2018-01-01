У США протестували проти музикантів-прибічників Путіна

Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв

У Нью-Йорку (США) пройшла акція протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які підтримали анексію Криму. Про це журналістка Юлія Городецька написала у Facebook. Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв та один раз прийшли під Лінкольн-центр, де виступав Бутман. «Слухачі



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Фото: Юлія Городецька / Facebook У Нью-Йорку протестували проти музикантів-прибічників Путіна

Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв

У Нью-Йорку (США) пройшла акція протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які підтримали анексію Криму.

Про це журналістка Юлія Городецька написала у Facebook.

Активісти двічі збиралися біля Карнегі-Холл, де грав Мацуєв та один раз прийшли під Лінкольн-центр, де виступав Бутман.

«Слухачі Мацуєва агресивні, кидаються з кулаками і образами, слухачів Бутмана, як і раніше, не видно і не чутно… З концерту Мацуєва пішли троє: жінка і двоє чоловіків», – пише журналістка.

Публічних коментарів щодо акцій протесту музиканти наразі не давали.

Нагадаємо. у листопаді 2017 року під час акції протесту біля Національного Кафедрального собору у Вашингтоні проти виступу двох російських музикантів-прибічників Путіна поліція затримала українську активістку Олексу Чопівську.