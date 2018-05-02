У США розбився військовий літак, є загиблі
- Вчора, 23:59
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Фото: AP
Місце авіакатастрофи
За попередніми даними, літак здійснював тренувальний політ
У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули п'ятеро осіб.
Про це повідомив представник військово-повітряних сил Національної гвардії штату Джорджія, інформує AP.
При цьому в Нацгвардії не змогли назвати, скільки людей знаходилося на борту літака.
Літак належав 156-му повітряному крилу Національної гвардії з Пуерто-Ріко. За попередніми даними, він здійснював тренувальний політ.
Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.
Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.