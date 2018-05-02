У США розбився військовий літак, є загиблі

За попередніми даними, літак здійснював тренувальний політ

У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули п'ятеро осіб. Про це повідомив представник військово-повітряних сил Національної гвардії штату Джорджія, інформує AP. При цьому в Нацгвардії не змогли назвати, скільки людей знаходилося на борту літака. Літак належав 156-му



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Фото: AP Місце авіакатастрофи

За попередніми даними, літак здійснював тренувальний політ

У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули п'ятеро осіб.

Про це повідомив представник військово-повітряних сил Національної гвардії штату Джорджія, інформує AP.

При цьому в Нацгвардії не змогли назвати, скільки людей знаходилося на борту літака.

Літак належав 156-му повітряному крилу Національної гвардії з Пуерто-Ріко. За попередніми даними, він здійснював тренувальний політ.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився винищувач F-16.

Зголом Командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.