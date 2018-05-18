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    У США шкільний автобус потрапив у жахливу ДТП. Є загиблі

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    В автобусі під час аварії перебували 38 учнів та семеро дорослих

    Внаслідок аварії зі шкільним автобусом у Нью-Джерсі двоє людей загинули і 43 дістали поранення, повідомляє Reuters. 

    Аварія трапилася приблизно о 10:20 за місцевим часом у м. Маунт Олівс Тауншип у північному окрузі штату Нью-Джерсі.

    «Кілька постраждалих у критичному стані. Їх зараз оперують», - відзначив губернатор Філ Мерфі.

    В автобусі під час аварії перебували 38 учнів та семеро дорослих. Учні п’ятого класу їхали в історичне місце Waterloo Village, розташоване приблизно у 5 милях від місця аварії.

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