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    У США стався потужний землетрус

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    У США стався потужний землетрус

    У Лос-Анджелесі і в Лас-Вегасі відчувалися підземні поштовхи

    На півдні штату Каліфорнія (Сполучені Штати Америки) стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

    Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

    Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості у 20 милях від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня.

    В Лос-Анджелесі і в Лас-Вегасі, за заявами місцевих жителів, відчувалися підземні поштовхи.

    Дані про руйнування і постраждалих поки не надходили, загроза цунамі також оголошена не була.

    США землетрус цунамі
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