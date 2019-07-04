У США стався потужний землетрус



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У Лос-Анджелесі і в Лас-Вегасі відчувалися підземні поштовхи

На півдні штату Каліфорнія (Сполучені Штати Америки) стався потужний землетрус магнітудою 6,4.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр.

Епіцентр землетрусу був розташований у ненаселеній місцевості у 20 милях від Індіан Веллс, Каліфорнія, і досяг Лос-Анджелеса близько першої дня.

В Лос-Анджелесі і в Лас-Вегасі, за заявами місцевих жителів, відчувалися підземні поштовхи.

Дані про руйнування і постраждалих поки не надходили, загроза цунамі також оголошена не була.