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    У США створили інтерактивне волосся, яке може відповідати на повідомлення

    Інтерактивне волосся може приймати повідомлення, відповідати на повідомлення і міняти стиль власника
    Художник і вчений Ерік Паулос з Каліфорнійського університету Берклі розробив інтерактивне волосся HairIO, за допомогою якого можна приймати повідомлення, відповідати на повідомлення та змінювати стиль і зачіску власника Відео про стартап виклали на YouTube. Користувач в один клік зможе давати волоссю завдання через мобільний
    • 26 Квiтня, 20:59
    • Розсилка

    Інтерактивне волосся може приймати повідомлення, відповідати на повідомлення і міняти стиль власника

    Художник і вчений Ерік Паулос з Каліфорнійського університету Берклі розробив інтерактивне волосся HairIO, за допомогою якого можна приймати повідомлення, відповідати на повідомлення та змінювати стиль і зачіску власника

    Відео про стартап виклали на YouTube.

    Користувач в один клік зможе давати волоссю завдання через мобільний додаток - вони почнуть ворушитися або змінювати колір. При цьому поки HairIO швидше можна використовувати на сцені або як частина якогось пристрою, ніж в звичайному житті.

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