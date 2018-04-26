У США створили інтерактивне волосся, яке може відповідати на повідомлення
- 26 Квiтня, 20:59
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Інтерактивне волосся може приймати повідомлення, відповідати на повідомлення і міняти стиль власника
Художник і вчений Ерік Паулос з Каліфорнійського університету Берклі розробив інтерактивне волосся HairIO, за допомогою якого можна приймати повідомлення, відповідати на повідомлення та змінювати стиль і зачіску власника
Відео про стартап виклали на YouTube.
Користувач в один клік зможе давати волоссю завдання через мобільний додаток - вони почнуть ворушитися або змінювати колір. При цьому поки HairIO швидше можна використовувати на сцені або як частина якогось пристрою, ніж в звичайному житті.