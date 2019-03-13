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    У США викрили наймасштабнішу схему підкупів для вступу до вишів

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    У США викрили наймасштабнішу схему підкупів для вступу до вишів

    Серед обвинувачених – 33 заможних батьки, у тому числі голлівудські зірки й відомі бізнесмени

    Масштабне розслідування Міністерства юстиції США викрило наймасштабнішу за всі часи схему хабарів і підкупів, а також обману системи тестування при вступі в найбільш престижні університети й коледжі країни.

    Прокуратура оголосила обвинувачення по справі у вівторок, повідомило американське центральне видання The New York Times.

    «Федеральні прокурори в вівторок винесли звинувачення проти 50 людей, залучених до зухвалої схеми купівлі місць на перших курсах в Єльському, Стенфордському та інших іменитих університетах», - зазначається в повідомленні.

    Серед обвинувачених – 33 заможних батьки, у тому числі голлівудські зірки й відомі бізнесмени, які платили часом мільйонні хабарі за вступ дітей до вишів.

    При цьому називаються імена деяких із них: телезірка Лорі Лофлін та її чоловік, модельєр Моссімо Джаннуллі; актриса Фелісіті Хаффман; інвестор Вільям Макглашан-молодший.

    Крім того, у схемі були задіяні головні тренери університетських команд, які брали гроші за оформлення фіктивних спортивних рекомендацій дітям, щоби прийняти їх на навчання як видатних спортсменів.

    «Розкрита у вівторок схема була приголомшливою за своїми масштабами й зухвалістю», - пише видання.

    Справа розслідується за категорію фінансових злочинів і шахрайства.

    Однією з центральних фігур, яка організувала всі схеми, називається Вільгельм Сінгер, засновник бізнес-коледжу Edge College & Career Network. Як заявили прокурори, Сінгер зі спільниками використовував свою «консультативну« фірму, щоби фактично допомогти студентам обманювати їх стандартизовані тести, а також був посередником у сплаті хабарів тренерам університетів, які сприяли прийому студентів з підробленими спортивними грамотами.

    Справа стала найскандальнішою у досвіді міністерства юстиції, до розслідування якої було залучено близько 200 агентів по всій країні і висунуті звинувачення проти людей у шести штатах США.

    Джерело: Укрінформ

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