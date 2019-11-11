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    У США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників

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    У США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників

    Athena знищив кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі

    У США провели успішні випробування потужного лазерного комплексу Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

    Про це повідомляє Popular Mechanics.

    Лазерний комплекс Athena знищив кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі, продемонструвавши, що він здатний ефективно застосовуватися в реальному бою. Зокрема, захищати бази від атак дронів.

    Athena представляє собою систему лазерної зброї потужністю 30 кіловат, в якій використовується технологія Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-кіловатних лазера об'єднали в один 30-кіловатний промінь).

    Нагадаємо, через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище.

    США test безпілотник
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