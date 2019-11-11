У США випробували новий бойовий лазер проти безпілотників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Athena знищив кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі

У США провели успішні випробування потужного лазерного комплексу Advanced Test High Energy Asset (ATHENA).

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Лазерний комплекс Athena знищив кілька безпілотників на військовій базі в Оклахомі, продемонструвавши, що він здатний ефективно застосовуватися в реальному бою. Зокрема, захищати бази від атак дронів.

Athena представляє собою систему лазерної зброї потужністю 30 кіловат, в якій використовується технологія Accelerated Laser Demonstration Initiative (три 10-кіловатних лазера об'єднали в один 30-кіловатний промінь).

Нагадаємо, через удар дронів єменських хуситів загорілося саудівське нафтородовище.