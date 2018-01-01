У США заговорили про розробку нової ядерної зброї, - The Wall Street Journal

У Пентагоні готують відповідь на появу нової російської крилатої ракети наземного базування

Пентагон планує розробити два нові види ядерного озброєння морського базування, щоб реагувати на зростаючий військовий потенціал Росії і Китаю, пише The Wall Street Journal, посилаючись на огляд ядерної стратегії США, підготований американським військовим відомством. Ці плани спровокували широкі дебати про подальшу ядерну стратегію США.



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У Пентагоні готують відповідь на появу нової російської крилатої ракети наземного базування

Пентагон планує розробити два нові види ядерного озброєння морського базування, щоб реагувати на зростаючий військовий потенціал Росії і Китаю, пише The Wall Street Journal, посилаючись на огляд ядерної стратегії США, підготований американським військовим відомством.

Ці плани спровокували широкі дебати про подальшу ядерну стратегію США. Прихильники плану вважають, що американські ядерні сили пора модернізувати, але критики побоюються: те, що Пентагон шукає більш гнучкі «ядерні варіанти», може знизити поріг застосування ядерної зброї.

«Один з видів озброєнь (за словами експертів, він може бути розгорнутий приблизно через два роки) - це боєголовка «низької потужності» для ракети Trident. На даний момент такі ракети на підводних човнах-ракетоносці ВМС США оснащені більш потужними боєголовками. США також займуться розробками нової крилатої ракети морського базування з ядерною боєголовкою, повернувши систему озброєнь, яка в 2010 році була вилучена з арсеналу», - повідомляє видання.

Офіційна презентація цієї стратегії очікується в кінці січня, президент США її поки не затвердив. «Але, за словами джерел, плани розгортання нових ядерних озброєнь мають велику підтримку в Пентагоні і, як очікується, будуть здійснені», - пише газета.

Одна з причин сильного занепокоєння в Пентагоні - нова російська крилата ракета наземного базування, наявність якої, на думку офіційних осіб США, порушує договір про РСМД (Ракет середньої та меншої дальності, - «Главком»). «В огляді Пентагону затверджується: розробка нової американської системи «низької потужності» дасть США більш переконливі варіанти реакції на російські погрози - варіанти, які можна реалізувати, не застосовуючи більш потужні стратегічні ядерні озброєння», - пише автор.