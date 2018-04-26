У США знайшли гігантське яйце вимерлого птаха-слона

Вважається, що птах-слон мешкав на Мадагаскарі та вимер з вини людей

Співробітники Музею науки в Буффало (США) випадково виявили в запасниках гігантське яйце епіорніса, відомого як птах-слон, повідомляє Smithsonian.com. Яйце пролежало в сховище понад півстоліття. Довжина яйця становить 30,5 см, а окружність - 71 см. Важить воно близько 1,3 кг. Аналіз показав, що яйце справжнє, хоча на коробці було написано, що це



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Вважається, що птах-слон мешкав на Мадагаскарі та вимер з вини людей

Співробітники Музею науки в Буффало (США) випадково виявили в запасниках гігантське яйце епіорніса, відомого як птах-слон, повідомляє Smithsonian.com.

Яйце пролежало в сховище понад півстоліття. Довжина яйця становить 30,5 см, а окружність - 71 см. Важить воно близько 1,3 кг.

Аналіз показав, що яйце справжнє, хоча на коробці було написано, що це модель. Музейники вирішили прояснити історію до кінця і знайшли записи про те, як музей придбав яйце в 1939 році. У 1950-ті роки його виставляли на огляд, а потім відправили в сховищє і забули про нього.

Вважається, що птах-слон мешкав на Мадагаскарі, вимер з вини людей. Місцеві жителі живилися яйцями птиці, кожне з яких за обсягом дорівнювало 150 курячим яйцям.

За експертними оцінками, в світі збереглося менше 40 неушкоджених яєць епіорніса. У 2013 році на аукціоні Christie's в Лондоні яйце гігантського птаха було продано за 100 тисяч доларів США.