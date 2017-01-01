У Стамбулі заборонять проводити новорічні заходи

Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку «Ісламської держави»

Влада Туреччини заборонить проводити новорічні заходи у Стамбулі у зв’язку з посиленням заходів безпеки.

Зокрема, не будуть проводитися цього року урочистості на площі Таксим в центрі Стамбула.

«Заходи безпеки на час Нового року будуть на максимально високому рівні», – повідомив глава поліції стамбульського району Бейоглу Ісмаїл Килич.

Він уточнив, що порівняно з минулим роком заходи безпеки будуть посилені в два рази.

Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку «Ісламської держави» і Робочої партії Курдистану.

Як повідомлялося, о 7:45 ранку 11 грудня за місцевим часом біля автовокзалу на розі 42 вулиці та Восьмої авеню в Манхеттені (в центрі Нью-Йорка) стався вибух. За попередньою інформацією, спрацював саморобний трубчастий вибуховий пристрій.

Внаслідок цього постраждали 4 людей, підозрюваного затримано. Правоохоронці одразу евакуювали людей у метро на лініях A, C та E. Вхід до метрополітену на Восьмій авеню, а також на автостанції закриті. На місцях перебувають посилені наряди поліції.

Місце інциденту є одним із найбільш людних у Нью-Йорку в цей час.

Терорист, який влаштував вибух на Манхеттені в Нью-Йорку, назвав свою атаку помстою Ізраїлю за події в секторі Газа.