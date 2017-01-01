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    У Стамбулі заборонять проводити новорічні заходи

    Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку «Ісламської держави»
    Влада Туреччини заборонить проводити новорічні заходи у Стамбулі у зв’язку з посиленням заходів безпеки. Зокрема, не будуть проводитися цього року урочистості на площі Таксим в центрі Стамбула. «Заходи безпеки на час Нового року будуть на максимально високому рівні», – повідомив глава поліції стамбульського району
    • 21 Грудня, 02:59
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    <span>У Стамбулі заборонили новорічні заходи</span>
    У Стамбулі заборонили новорічні заходи

    Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку «Ісламської держави»

    Влада Туреччини заборонить проводити новорічні заходи у Стамбулі у зв’язку з посиленням заходів безпеки.

    Зокрема, не будуть проводитися цього року урочистості на площі Таксим в центрі Стамбула.

    «Заходи безпеки на час Нового року будуть на максимально високому рівні», – повідомив глава поліції стамбульського району Бейоглу Ісмаїл Килич.

    Він уточнив, що порівняно з минулим роком заходи безпеки будуть посилені в два рази.

    Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку «Ісламської держави» і Робочої партії Курдистану.

    Як повідомлялося, о 7:45 ранку 11 грудня за місцевим часом біля автовокзалу на розі 42 вулиці та Восьмої авеню в Манхеттені (в центрі Нью-Йорка) стався вибух. За попередньою інформацією, спрацював саморобний трубчастий вибуховий пристрій.

    Внаслідок цього постраждали 4 людей, підозрюваного затримано. Правоохоронці одразу евакуювали людей у метро на лініях A, C та E. Вхід до метрополітену на Восьмій авеню, а також на автостанції закриті. На місцях перебувають посилені наряди поліції.

    Місце інциденту є одним із найбільш людних у Нью-Йорку в цей час.

    Терорист, який влаштував вибух на Манхеттені в Нью-Йорку, назвав свою атаку помстою Ізраїлю за події в секторі Газа.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Туреччина вибух Ісламська держава
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