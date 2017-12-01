У столиці дорожчає проїзд в приватних маршрутках
- Сьогодні, 10:43
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Частина перевізників вже підняли ціну на 1-2 гривні, інші обіцяють зробити це з 15 січня
У Києві істотно дорожчає проїзд в маршрутках. Через подорожчання палива вартість проїзду в київських маршрутках може зрости до 9 гривень. Про це пише паблік dtp.kiev.ua.
«Подорожчало пальне і нам довелося підняти вартість проїзду», - пояснюють водії маршрутних таксі.
Вже подорожчав проїзд в приватних маршрутних мікроавтобусах №201, що з'єднує станцію метро «Шулявська» - Південну і Микільську Борщагівки і №249, який курсує від станції метро «Лівобережна» через Русанівка і Березняки до залізничної станції «Лівий берег». Проїзд подорожчав ан 1 гривню, з 5 до 6 гривень.
До 7-ми гривень подорожчала 455-я маршрутка сполученням житловий масив Виноградар - Севастопольська площа.
А в 569-й маршрутці, що з'єднує станцію метро «Лук'янівська» - ДСК-3 в Відрадний, 6 гривень за проїзд будуть просити тільки з 15 січня. Так вирішив перевізник.
Як зазначено в пояснювальних записках в салонах маршруток, подорожчання було вимушеним і пояснюється зростанням цін на паливо і запчастини.
Нагадаємо, у грудні член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко заявив, що через значне подорожчання палива проїзд у столичних маршрутках може зрости до 9 гривень.