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    Столичні перевізники збираються підняти ціни: проїзд в маршрутках буде по 9 грн

    Так перевізники відреагують на подорожчання палива
    Подорожчання палива спровокує зростання цін за проїзд в маршрутках столиці та передмістя. Про це повідомив член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко. За його словами, проїзд у маршрутках столиці підніметься з 5-6 грн до 8-9. Вартість приміських рейсів зросте з 12-16 грн до 20. Відзначається, що ціна літра бензину марки А-95 з початку осені
    • Сьогодні, 17:08
    • Розсилка
    Столична маршрутка
    Фото: Уніан
    Столична маршрутка

    Так перевізники відреагують на подорожчання палива

    Подорожчання палива спровокує зростання цін за проїзд в маршрутках столиці та передмістя. Про це повідомив член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко.

    За його словами, проїзд у маршрутках столиці підніметься з 5-6 грн до 8-9. Вартість приміських рейсів зросте з 12-16 грн до 20.

    Відзначається, що ціна літра бензину марки А-95 з початку осені зросла на 12% - до 28 грн за літр. Вартість дизпалива збільшилася на 14,6% - до 26 грн.

    «Це найбільша прибавка, яку демонстрували ціни на стелах АЗС з цього року» - стверджує видання.

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    Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДТ в роздробі склало близько 5%. Згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

    При цьому, як відзначають аналітики, найменш зацікавлені у подорожчанні палива оператори ринку.

    Серед причин зростання цін на стелах називають: подорожчання нафти, ослаблення гривні, тимчасова зупинка одного з українських НПЗ і блокада Нововолинського терміналу, через який відвантажується паливо.

     

    Джерело: УНН

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