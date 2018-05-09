У столиці вісім молодиків примусово доправили у військкомат

Затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби

У столичному хостелі «Гавана» затримали 8 молодих людей та примусово доправили їх у Голосіївський районний військовий комісаріат. Сталося це зранку 8 травня, повідомляє видання Zaborona.com з посиланням на одного із затриманих Віталія. За його словами, близько 7 години ранку у хостел приїхали невідомі в цивільному одязі у супроводі



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Голосіївський районний військовий комісаріат

Затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби

У столичному хостелі «Гавана» затримали 8 молодих людей та примусово доправили їх у Голосіївський районний військовий комісаріат. Сталося це зранку 8 травня, повідомляє видання Zaborona.com з посиланням на одного із затриманих Віталія.

За його словами, близько 7 години ранку у хостел приїхали невідомі в цивільному одязі у супроводі людини у формі співробітника МВС. Вони перевірили паспорти та приписні свідоцтва у всіх чоловіків. Тих, в кого приписного не виявили, силоміць відвезли у військовий комісаріат Голосіївського району.

У військкоматі затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби. Згодом одного з хлопців, який постійно проживає в Києві, доправили до військкомату за місцем реєстрації, ще двох відпустили. Решта людей, частина з яких є вимушеними переселенцями, були направлені до одної з київських військових частин для проходження подальшої медкомісії.

Ми зв’язались з одним із затриманих – Павлом. Він повідомив, що всі п’ятеро залишаються ночувати у казармі військової частини. Що на них чекає завтра, молодикам не говорять.

Мешканці хостелу «Гавана» повідомили, що подібні візити правоохоронці туди здійснюють періодично під різними приводами — перевіряють документи та мобільні телефони.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок примусової доставки у військкомату Києві. У жовтні минулого року поліція здійснила рейд в одному з нічних клубів, під час якого доправила у пункт збору призовників 32 особи.

Зранку 9 травня журналісти видання зв’язались з Київським міським військовий комісаріатом. Черговий повідомив, що нічого не знає про примусове привезення людей на медогляд. Зв’язатися з віськкоматом Голосіївського району, до якого спочатку відвезли хлопців, не вдалося.

Журналістів не пустили на територію київського пункту збору призовників, у якому досі перебувають хлопці. Керівництва пункту на місці немає. Старший солдат повідомив, що згодом п’ятеро затриманих хлопців будуть розподілені по військових частинах для проходження обов’язкової служби.