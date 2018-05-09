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    У столиці вісім молодиків примусово доправили у військкомат

    Затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби
    У столичному хостелі «Гавана» затримали 8 молодих людей та примусово доправили їх у Голосіївський районний військовий комісаріат. Сталося це зранку 8 травня, повідомляє видання Zaborona.com з посиланням на одного із затриманих Віталія. За його словами, близько 7 години ранку у хостел приїхали невідомі в цивільному одязі у супроводі
    • Сьогодні, 11:44
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    Голосіївський районний військовий комісаріат
    Голосіївський районний військовий комісаріат

    Затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби

    У столичному хостелі «Гавана» затримали 8 молодих людей та примусово доправили їх у Голосіївський районний військовий комісаріат. Сталося це зранку 8 травня, повідомляє видання Zaborona.com з посиланням на одного із затриманих Віталія.

    За його словами, близько 7 години ранку у хостел приїхали невідомі в цивільному одязі у супроводі людини у формі співробітника МВС. Вони перевірили паспорти та приписні свідоцтва у всіх чоловіків. Тих, в кого приписного не виявили, силоміць відвезли у військовий комісаріат Голосіївського району.

    У військкоматі затриманих змусили пройти медичну комісію на придатність до військової служби. Згодом одного з хлопців, який постійно проживає в Києві, доправили до військкомату за місцем реєстрації, ще двох відпустили. Решта людей, частина з яких є вимушеними переселенцями, були направлені до одної з київських військових частин для проходження подальшої медкомісії.

    Ми зв’язались з одним із затриманих – Павлом. Він повідомив, що всі п’ятеро залишаються ночувати у казармі військової частини. Що на них чекає завтра, молодикам не говорять.

    Мешканці хостелу «Гавана» повідомили, що подібні візити правоохоронці туди здійснюють періодично під різними приводами — перевіряють документи та мобільні телефони.

    Нагадаємо, що це вже не перший випадок примусової доставки у військкомату Києві. У жовтні минулого року поліція здійснила рейд в одному з нічних клубів, під час якого доправила у пункт збору призовників 32 особи.

    Зранку 9 травня журналісти видання зв’язались з Київським міським військовий комісаріатом. Черговий повідомив, що нічого не знає про примусове привезення людей на медогляд. Зв’язатися з віськкоматом Голосіївського району, до якого спочатку відвезли хлопців, не вдалося.

    Журналістів не пустили на територію київського пункту збору призовників, у якому досі перебувають хлопці. Керівництва пункту на місці немає. Старший солдат повідомив, що згодом п’ятеро затриманих хлопців будуть розподілені по військових частинах для проходження обов’язкової служби.

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