У Сумах влаштували багатолюдну ходу за автокефалію Української церкви

Колону вірян супроводжували патрульні поліцейські та нацгвардійці

У Сумах близько півтисячі вірян колоною пройшли центром міста в знак підтримки визнання незалежної Української церкви. Учасники ходи несли церковні хоругви та плакати з написами «Сумщина за єдину помісну автокефальну українську церкву». «Україна потребує власної державної церкви, яка буде об'єднувати всіх громадян. І не буде



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Фото: spec-kor.com.ua

Колону вірян супроводжували патрульні поліцейські та нацгвардійці

У Сумах близько півтисячі вірян колоною пройшли центром міста в знак підтримки визнання незалежної Української церкви.

Учасники ходи несли церковні хоругви та плакати з написами «Сумщина за єдину помісну автокефальну українську церкву».

«Україна потребує власної державної церкви, яка буде об'єднувати всіх громадян. І не буде нарешті суперечки про те, що київський патріархат - він не канонічний», - заявив один із учасників ходи Денис Карабань.

Свій маршрут колона, яка вирушила від Воскресенської церкви, завершила на Алеї Героїв АТО центрального кладовища Сум. Там священники відслужили літію за полеглих бійців.

Колону вірян супроводжували патрульні поліцейські та нацгвардійці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 22 квітня заявив, що Вселенський патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії українській православній церкві.

Порошенко розраховує, що таке рішення ухвалять до 1030-річчя Хрещення України-Русі.

Джерело: 5 канал