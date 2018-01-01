  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Сумах знайшли повішеним студента на турніку спортмайданчика

    Останнім часом студент перебував у пригніченому стані
    У Сумах знайшли повішеним 22-річного студента Сумського національного аграрного університету. Як повідомила «Уніан» у неділю ввечері начальник відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, перехожий виявив тіло студента у суботу, 10 лютого. «Хлопець, 1995 року народження, висів на турніку спортмайданчика
    • Вчора, 23:27
    • Розсилка
    Хлопцю було 22 роки
    Хлопцю було 22 роки

    Останнім часом студент перебував у пригніченому стані

    У Сумах знайшли повішеним 22-річного студента Сумського національного аграрного університету.

    Як повідомила «Уніан» у неділю ввечері начальник відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, перехожий виявив тіло студента у суботу, 10 лютого.

    «Хлопець, 1995 року народження, висів на турніку спортмайданчика Сумського національного аграрного університету. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце, констатувала факт смерті», – зауважила вона.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, але правоохоронці схиляються до версії суїциду.

    «Версія про самогубство є основною, оскільки опитані родичі та близькі хлопця стверджували, що останнім часом він перебував у пригніченому стані», – зазначила Біганова. 

    Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства.

    Читайте також: 40% дитячих самогубств – це наслідок булінгу з боку однолітків (дослідження)

    Читайте також
    Суми студенти самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ