У Сумах знайшли повішеним студента на турніку спортмайданчика

Останнім часом студент перебував у пригніченому стані

У Сумах знайшли повішеним 22-річного студента Сумського національного аграрного університету. Як повідомила «Уніан» у неділю ввечері начальник відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, перехожий виявив тіло студента у суботу, 10 лютого. «Хлопець, 1995 року народження, висів на турніку спортмайданчика



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Хлопцю було 22 роки

Останнім часом студент перебував у пригніченому стані

У Сумах знайшли повішеним 22-річного студента Сумського національного аграрного університету.

Як повідомила «Уніан» у неділю ввечері начальник відділу комунікацій Нацполіції в Сумській області Ельвіра Біганова, перехожий виявив тіло студента у суботу, 10 лютого.

«Хлопець, 1995 року народження, висів на турніку спортмайданчика Сумського національного аграрного університету. Слідчо-оперативна група поліції, прибувши на місце, констатувала факт смерті», – зауважила вона.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (вбивство) Кримінального кодексу України, але правоохоронці схиляються до версії суїциду.

«Версія про самогубство є основною, оскільки опитані родичі та близькі хлопця стверджували, що останнім часом він перебував у пригніченому стані», – зазначила Біганова.

Як повідомляв «Главком», Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства.

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