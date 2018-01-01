Парламент криміналізував доведення до самогубства

За доведення до самогубства можна сісти на три роки

Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства. За цей закон проголосували 229 народних депутатів. До Кримінального кодексу внесли зміни, згідно з якими доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу,