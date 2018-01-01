  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Парламент криміналізував доведення до самогубства

    За доведення до самогубства можна сісти на три роки
    Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства. За цей закон проголосували 229 народних депутатів. До Кримінального кодексу внесли зміни, згідно з якими доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу,
    • Сьогодні, 19:26
    • Розсилка

    За доведення до самогубства можна сісти на три роки

    Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства. За цей закон проголосували 229 народних депутатів.

    До Кримінального кодексу внесли зміни, згідно з якими доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.

    Закон набере чинності після його офіційної публікації.

    Читайте також: 40% дитячих самогубств – це наслідок булінгу з боку однолітків (дослідження)

    Верховна Рада закон самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ