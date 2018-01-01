Парламент криміналізував доведення до самогубства
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За доведення до самогубства можна сісти на три роки
Верховна Рада України ухвалила закон № 4088, який запроваджує кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства. За цей закон проголосували 229 народних депутатів.
До Кримінального кодексу внесли зміни, згідно з якими доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, систематичного приниження її людської гідності або систематичного протиправного примусу до дій, що суперечать її волі, схиляння до самогубства, а також інших дій, що сприяють вчиненню самогубства, карається обмеженням або позбавленням волі на строк до трьох років.
Закон набере чинності після його офіційної публікації.
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