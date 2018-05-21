У Сумах звільнили патрульних, які побили чоловіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причиною розслідування стало відео, яке житель Сум зняв 13 травня з вікна своєї квартири

Двох сумських поліцейських, які знущалися над чоловіком, звільнили з посади. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що комісія департаменту патрульної поліції завершила розслідування інциденту та зробила висновки про наявність дисциплінарних правопорушень в діях поліцейських.

«І правопорушення цих двох поліцейських були настільки суворими, що комісія дійшла висновоку про необхідність притягнення їх до відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції», – написав Більшицький.

Поліцейський додав, що до дисциплінарної відповідальності притягнуться також керівники правоохоронців.

14 травня сумська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Причиною розслідування стало відео, яке житель Сум зняв 13 травня з вікна своєї квартири.

На записі видно, як двоє патрульних, одна з яких жінка, б'ють чоловіка на лавці. При цьому завдає ударів і віддавлює пальці потерпілого переважно жінка.