У Супрун розказали, коли українці зможуть обирати сімейних лікарів

Медреформа в дії: з квітня громадяни мають обрати собі лікаря

З 1 квітня в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів. Про це на засіданні уряду повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк. «Ми розпочинаємо кампанію 1 квітня 2018 року. Тому в липні, коли розпочнеться реформа, у лікарів будуть списки пацієнтів, які їх обрали», - зазначив він. Водночас, за словами



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Медреформа в дії: з квітня громадяни мають обрати собі лікаря

З 1 квітня в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів. Про це на засіданні уряду повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.

«Ми розпочинаємо кампанію 1 квітня 2018 року. Тому в липні, коли розпочнеться реформа, у лікарів будуть списки пацієнтів, які їх обрали», - зазначив він.

Водночас, за словами Ковтонюка, з 1 липня реформа почнеться лише в тих громадах і районах, які на це зголосилися.

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