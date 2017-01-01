У Супрун розказали, коли українці зможуть обирати сімейних лікарів
- Сьогодні, 12:14
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Медреформа в дії: з квітня громадяни мають обрати собі лікаря
З 1 квітня в Україні стартує кампанія з обрання сімейних лікарів. Про це на засіданні уряду повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк.
«Ми розпочинаємо кампанію 1 квітня 2018 року. Тому в липні, коли розпочнеться реформа, у лікарів будуть списки пацієнтів, які їх обрали», - зазначив він.
Водночас, за словами Ковтонюка, з 1 липня реформа почнеться лише в тих громадах і районах, які на це зголосилися.
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