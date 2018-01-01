У світі близько 264 млн дітей не мають можливості ходити до школи
- Сьогодні, 01:00
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У 24 країнах світу, на територіях яких тривають збройні конфлікти, не ходять до школи близько 27 млн дітей
У світі близько 264 мільйонів дітей позбавлені можливості отримувати шкільну освіту, переважно, через життя у конфліктних регіонах.
Про це відзвітувала ЮНІСЕФ, передає DW.
За словами директора надзвичайних програм ЮНІСЕФ Мануеля Фонтена, напади на школи у зонах конфліктів «перевторюються на правило». Лише за останні кілька років на північному сході Нігерії радикальне ісламістське угруповання «Боко Харам» зруйнувало 1400 шкіл та вбило понад 2 тисячі вчителів.
За даними організації, у 24 країнах світу, на територіях яких тривають збройні конфлікти, не ходять до школи близько 27 млн дітей у віці від 6 до 14 років. При цьому в ЮНІСЕФ наголошують, що школи виступають не тільки джерелом знань, але й формою безпеки.
Експерти організації підрахували, що кожного року потрібно виділяти додатково близько 340 мільярдів доларів, аби усі діти в країнах, які розвиваються, могли відвідувати освітні заклади.