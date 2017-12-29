У святкові дні кияни зменшили споживання холодної води

Обсяг середньодобової подачі води за перші 8 днів січня зменшився на 7% у порівнянні із періодом минулого року

У перші вісім днів нового 2018 року кияни спожили використали 4 млн. 394 тис. м. куб. холодної води. Про це інформує «Київводоканал». За даними підприємства, така кількість використаної води на 10% менше, ніж за тиждень до Нового року. При цьому обсяг середньодобової подачі води за перші 8 днів січня, об’ємом 631 тис. м. куб.,



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Обсяг середньодобової подачі води за перші 8 днів січня зменшився на 7% у порівнянні із періодом минулого року

У перші вісім днів нового 2018 року кияни спожили використали 4 млн. 394 тис. м. куб. холодної води. Про це інформує «Київводоканал».

За даними підприємства, така кількість використаної води на 10% менше, ніж за тиждень до Нового року.

При цьому обсяг середньодобової подачі води за перші 8 днів січня, об’ємом 631 тис. м. куб., зменшився на 7% від середньодобового водопостачання за такий же період у січні минулого року.

Окрім того, 31 грудня 2017 року, готуючись до новорічних свят, кияни на власні потреби використали 752 тис. м. куб. холодної води, а це вдвічі менше, ніж цього дня 1994 року, коли був зафіксований абсолютний максимум. Саме 23 роки тому на новорічні свята водоканал подав киянам 1 млн. 737 тис. м куб води.

Звіт про подачу води у період з 1 січня до 8 січня 2018 року можна переглянути тут.