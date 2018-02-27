У Татарстані чоловік вчинив стрілянину: є жертви

Серед поранених — співробітник поліції й цивільний

У столиці російської республіки Татарстан чоловік вчинив стрілянину, унаслідок якої одна людина загинула та ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на джерела. Серед поранених — співробітник поліції й цивільний. Убитий був спецпризначенцем. У МВС повідомляють, що поранено