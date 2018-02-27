У Татарстані чоловік вчинив стрілянину: є жертви
- Вчора, 21:59
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Серед поранених — співробітник поліції й цивільний
У столиці російської республіки Татарстан чоловік вчинив стрілянину, унаслідок якої одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.
Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на джерела.
Серед поранених — співробітник поліції й цивільний. Убитий був спецпризначенцем.
У МВС повідомляють, що поранено трьох людей.
«На місці події проводиться спецоперація по затриманню зловмисника», — заявили в поліції.
За попередніми даними, злочинець озброєний обрізом або мисливською рушницею.
На першому поверсі того ж будинку розташований відділ поліції. У МВС Татарстану поки підтверджують лише факт перестрілки.