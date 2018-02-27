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    У Татарстані чоловік вчинив стрілянину: є жертви

    Серед поранених — співробітник поліції й цивільний
    У столиці російської республіки Татарстан чоловік вчинив стрілянину, унаслідок якої одна людина загинула та ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на джерела. Серед поранених — співробітник поліції й цивільний. Убитий був спецпризначенцем. У МВС повідомляють, що поранено
    • Вчора, 21:59
    • Розсилка

    Серед поранених — співробітник поліції й цивільний

    У столиці російської республіки Татарстан чоловік вчинив стрілянину, унаслідок якої одна людина загинула та ще двоє дістали поранення.

    Про це повідомляє «Настоящее время» з посиланням на джерела.

    Серед поранених — співробітник поліції й цивільний. Убитий був спецпризначенцем.

    У МВС повідомляють, що поранено трьох людей.

    «На місці події проводиться спецоперація по затриманню зловмисника», — заявили в поліції.

    За попередніми даними, злочинець озброєний обрізом або мисливською рушницею.

    На першому поверсі того ж будинку розташований відділ поліції. У МВС Татарстану поки підтверджують лише факт перестрілки.

    Росія МВС стрільба чоловік
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