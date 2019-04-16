У терміналах «Приватбанку» відтепер можна купувати валюту
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У терміналах самообслуговування «Приватбанк» продає валюту за безготівковим курсом
«Приватбанк» запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.
Про це повідомляє прес-служба банку.
«Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою», - пояснюється в повідомленні.
У терміналах самообслуговування «Приватбанк» продає валюту за безготівковим курсом.
Зазначається, що з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.
Раніше кієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.
7 лютого в Україні набув чинності закон «Про валюту та валютні операції».
Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.
Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.