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    У терміналах «Приватбанку» відтепер можна купувати валюту

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    У терміналах «Приватбанку» відтепер можна купувати валюту

    У терміналах самообслуговування «Приватбанк» продає валюту за безготівковим курсом

    «Приватбанк» запустив послугу продажу безготівкової валюти через мережу терміналів самообслуговування.

    Про це повідомляє прес-служба банку.

    «Тепер купити долари або євро на валютну карту або рахунок можна цілодобово в будь-якому терміналі банку, сплативши їх готівкою», - пояснюється в повідомленні.

    У терміналах самообслуговування «Приватбанк» продає валюту за безготівковим курсом.

    Зазначається, що з 7 лютого 2019 року в терміналах самообслуговування діє послуга купівлі готівкової іноземної валюти з зарахуванням гривні на карту.

    Раніше кієнти українських банків почали активно користуватися послугою онлайн-купівлі валюти вже в перший день дії валютної лібералізації.

    7 лютого в Україні набув чинності закон «Про валюту та валютні операції».

    Законом надається можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тисяч гривень.

    Онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінги і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

    валютні операції Приватбанк
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