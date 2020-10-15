У Тернополі 11-річний хлопець вживав алкоголь у громадському місці – його батька судили



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Суд звільнив чоловіка від адміністративної відповідальності та оголосили йому усне зауваження

Батько неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання свого неповнолітнього сина

У Тернополі судили батька, бо 11-річний син вживав алкоголь у громадському місці. Про це передає Галас. Тернопіль.

Внаслідок чого 11-річний хлопчик 22 вересня 2020 року вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 КУпАП, а саме розпивав пиво в громадському місці.

«Батько раніше до адмінвідповідальності не притягувався і самостійно виховує двох неповнолітніх дітей. У вчиненому розкаявся», – йдеться у матеріалі.

Суд звільнив чоловіка від адміністративної відповідальності, передбаченої ч.3 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оголосили йому усне зауваження.

Нагадаємо, що у Києві п’яна мати загубила малолітню дитину.