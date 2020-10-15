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    У Тернополі 11-річний хлопець вживав алкоголь у громадському місці – його батька судили

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    Суд звільнив чоловіка від адміністративної відповідальності та оголосили йому усне зауваження - У Тернополі 11-річний хлопець вживав алкоголь у громадському місці – його батька судили
    Суд звільнив чоловіка від адміністративної відповідальності та оголосили йому усне зауваження

    Батько неналежно виконував свої обов'язки щодо виховання свого неповнолітнього сина

    У Тернополі судили батька, бо 11-річний син вживав алкоголь у громадському місці. Про це передає Галас. Тернопіль.

    Внаслідок чого 11-річний хлопчик 22 вересня 2020 року вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.178 КУпАП, а саме розпивав пиво в громадському місці.

    «Батько раніше до адмінвідповідальності не притягувався і самостійно виховує двох неповнолітніх дітей. У вчиненому розкаявся», – йдеться у матеріалі.

    Суд звільнив чоловіка від адміністративної відповідальності, передбаченої ч.3 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення та оголосили йому усне зауваження.

    Нагадаємо, що у Києві п’яна мати загубила малолітню дитину.

    суд алкоголь Тернопіль пиво
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