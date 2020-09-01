У Києві п’яна мати загубила малолітню дитину



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Дитину знайшли через вісім годин пошуків

Дівчинку поліція знайшла у знайомої її матері в іншому районі столиці

31 серпня близько 21:30 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про зникнення 11-річної дитини. Мати дівчинки повідомила, що вони відпочивали у парку Партизанської слави та при невідомих обставинах зникла її донька.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На пошуки дівчинки залучили працівників сектору ювенальної превенції та інших служб територіального підрозділу поліції. На місці події поліцейські встановили, що заявниця, 34-літня мешканка Київської області, приїхала з донькою до столиці провідати родичів. Дорослі під час спілкування не помітили зникнення дівчинки.

Як повідомив начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко, дитину знайшли протягом восьми годин пошуків.

«Вранці першого вересня ми розшукали дівчинку у Деснянському районі у жінки, з якою працює її матір. З’ясувалося, що біля 16:00 під час святкування зустрічі з родичами, жінка залишила доньку на вулиці Вересневій. Дівчинка пішла в район станції метро «Харківська», де працює її матір продавцем, та зустріла там знайому жінку. Вона намагалася зв’язатися з родичами дівчинки, але на дзвінки ніхто не відповідав», - розповів правоохоронець.

Правоохоронці передали дитину матері та склали на неї адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої передбачає сплату штрафу.

Адміністративні матеріали направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Як повідомлялося, 29 серпня на вулиці Анни Ахматової у Києві жінка в стані алкогольного сп'яніння залишила свою 3-місячну доньку на вулиці.