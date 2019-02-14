У Третьяковській галереї після скандальної крадіжки встановили нову охоронну систему



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Третьяковська галерея має намір за рахунок додаткових спонсорських коштів встановити третій рубіж охорони на всіх тимчасових проектах

Охоронна система передбачає установку на картини датчиків, які дозволяють постійно відстежувати їх місцезнаходження

Третьяковська галерея у Москві після випадку з крадіжкою картини Куїнджі почала використовувати нову систему охорони картин, яка застосовується російськими військовими.

«Після того випадку вже система стоїть в Третьяковці на цій тимчасовій експозиції», - повідомив журналістам виконавчий директор групи компаній «Стрілець» (виробляє охоронні системи) Михайло Левчук.

За його словами, охоронна система передбачає установку на картини датчиків, які дозволяють постійно відстежувати їх місцезнаходження, а персонал отримує спецбраслет і пульт управління.

Напередодні директор Третьяковської галереї Зельфіра Трегулова заявила, що галерея має намір за рахунок додаткових спонсорських коштів встановити третій рубіж охорони на всіх тимчасових проектах, які відкриються навесні і на початку літа 2019 року, в тому числі на виставках Едварда Мунка та Іллі Рєпіна.

Нагадаємо, у січні із Третьяковської галереї у Москві зникло одне із полотен Архіпа Куїнджі - картина «Ай-Петрі. Крим».

Співробітники МВС Росії спільно з ФСБ Росії затримали підозрюваного у викраденні картини. Зловмисника арештували.

Джерело: Интерфакс