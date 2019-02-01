У трьох українських моряків погіршився стан здоров’я – Денісова



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Українських моряків утримують в СІЗО «Лефортово»

Денісова звернула увагу російського омбудсмена на необхідність лікування моряків Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що ще троє українських моряків, яких незаконно утримують в Росії, потребують медичної допомоги.

Про це вона написала 1 лютого у соцмережі Facebook.

«У зв’язку з тим, що стало відомо про намір російського омбудсмена Тетяни Москалькової відвідати українських військовополонених, надіслала їй лист з важливими проханнями. Перш за все, перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменко. Також, зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я. Тому звернула увагу Уповноваженого РФ на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків», - повідомила Денісова.

Омбудсмен підкреслила, що очікує на реагування Москалькової на її лист та інформацію щодо надання необхідної лікарської допомоги.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».

Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.