У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків



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Правоохоронці Тунісу вбили трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід

У ісламістів було конфісковано зброю

У суботу поліція Тунісу вбила трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід. Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела у сфері безпеки, поліція конфіскувала зброю в ході операції. Інші подробиці не повідомляються.

У Міністерстві закордонних справ України рекомендували українцям утриматися від поїздок до Тунісу у зв'язку з ризиками підвищеного рівня терористичної загрози.

Туристам радять враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі.