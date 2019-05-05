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    У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків

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    Правоохоронці Тунісу вбили трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід - У Тунісі поліція ліквідувала трьох ісламістських бойовиків
    Правоохоронці Тунісу вбили трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід

    У ісламістів було конфісковано зброю

    У суботу поліція Тунісу вбила трьох ісламістських бойовиків в центральному місті Сіді-Бузід. Про це повідомляє Reuters.

    За словами джерела у сфері безпеки, поліція конфіскувала зброю в ході операції. Інші подробиці не повідомляються.

    У Міністерстві закордонних справ України рекомендували українцям утриматися від поїздок до Тунісу у зв'язку з ризиками підвищеного рівня терористичної загрози.

    Туристам радять враховувати, що триває збройний конфлікт у сусідній Лівії та складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію в Тунісі.

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