У Туреччині приземлилися вже шість літаків з елементами російських комплексів С-400



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Російський ЗРК С-400 Фото vpk-news.ru

Сьомий літак з компонентами російських ЗРК має приземлитися протягом дня

Вже шостий літак з елементами ЗРК С-400 приземлився на авіабазі «Мюртед» під Анкарою. Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

Зазначається, що сьомий літак має приземлитися в протягом дня. Нагадаємо, в грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на постачання ЗРК С-400.

Дане рішення викликало гостру реакцію в США. Раніше повідомлялося, що команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій, які планують ввести, щоб покарати Туреччину за покупку російської системи протиракетної оборони С-400.

Джерело: УНІАН