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    У Туреччині приземлилися вже шість літаків з елементами російських комплексів С-400

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    <span>Російський ЗРК С-400</span> - У Туреччині приземлилися вже шість літаків з елементами російських комплексів С-400
    Російський ЗРК С-400
    Фото vpk-news.ru

    Сьомий літак з компонентами російських ЗРК має приземлитися протягом дня

    Вже шостий літак з елементами ЗРК С-400 приземлився на авіабазі «Мюртед» під Анкарою. Про це повідомляє агентство «Анадолу» з посиланням на Міністерство національної оборони Туреччини.

    Зазначається, що сьомий літак має приземлитися в протягом дня. Нагадаємо, в грудні 2017 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про підписання контракту з Росією на постачання ЗРК С-400.

    Дане рішення викликало гостру реакцію в США. Раніше повідомлялося, що команда президента США Дональда Трампа визначилася з пакетом санкцій, які планують ввести, щоб покарати Туреччину за покупку російської системи протиракетної оборони С-400.

    Джерело: УНІАН

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