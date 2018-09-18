У Туреччині розбився рейсовий автобус: вісім загиблих і 28 поранених



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У Туреччині перекинувся автобус

Рейсовий автобус, що прямував з Анталії, з невстановленої причини з'їхав з траси і перекинувся

Велика ДТП сталася в провінції Ізмір в центральній Туреччині. Вісім людей загинули і щонайменше 28 отримали поранення, повідомляє у вівторок, 18 вересня, місцевий телеканал NTV.



Зазначається, що аварія сталася на трасі Стамбул-Анталія.

Рейсовий автобус, що прямував з Анталії в Ескішехир, з невстановленої поки що причини з'їхав з траси і перекинувся. Постраждалі доставлені в лікарні.

Розслідування у справі триває.