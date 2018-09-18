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    У Туреччині розбився рейсовий автобус: вісім загиблих і 28 поранених

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    <span>У Туреччині перекинувся автобус</span> - У Туреччині розбився рейсовий автобус: вісім загиблих і 28 поранених
    У Туреччині перекинувся автобус

    Рейсовий автобус, що прямував з Анталії, з невстановленої причини з'їхав з траси і перекинувся

    Велика ДТП сталася в провінції Ізмір в центральній Туреччині. Вісім людей загинули і щонайменше 28 отримали поранення, повідомляє у вівторок, 18 вересня, місцевий телеканал NTV.

    Зазначається, що аварія сталася на трасі Стамбул-Анталія.

    Рейсовий автобус, що прямував з Анталії в Ескішехир, з невстановленої поки що причини з'їхав з траси і перекинувся. Постраждалі доставлені в лікарні.

    Розслідування у справі триває.

     

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