У Туреччині стався вибух: семеро загиблих
Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир
На сході Туреччини, в провінції Діярбакир, в результаті підриву саморобного вибухового пристрою, встановленого біля дороги, загинуло 7 людей.
Про це повідомляє видання Hürriyet.
«У результаті підриву саморобного вибухового пристрою біля дороги під час проїзду по ній автомобіля, загинуло 7 людей», - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, який прибув на місце інциденту.
Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир. У транспортному засобі перебували працівники лісового господарства.
Спочатку турецькі ЗМІ повідомляли про 4 загиблих та 13 важкопоранених, згодом кількість загиблих зросла до семи.
Наразі триває розслідування інциденту та пошук осіб, які організували теракт.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.