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    У Туреччині стався вибух: семеро загиблих

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    У Туреччині стався вибух: семеро загиблих

    Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир

    На сході Туреччини, в провінції Діярбакир, в результаті підриву саморобного вибухового пристрою, встановленого біля дороги, загинуло 7 людей.

    Про це повідомляє видання Hürriyet.

    «У результаті підриву саморобного вибухового пристрою біля дороги під час проїзду по ній автомобіля, загинуло 7 людей», - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, який прибув на місце інциденту.

    Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир. У транспортному засобі перебували працівники лісового господарства.

    Спочатку турецькі ЗМІ повідомляли про 4 загиблих та 13 важкопоранених, згодом кількість загиблих зросла до семи.

    Наразі триває розслідування інциденту та пошук осіб, які організували теракт.

    Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.

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