У Туреччині стався вибух: семеро загиблих



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Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир

На сході Туреччини, в провінції Діярбакир, в результаті підриву саморобного вибухового пристрою, встановленого біля дороги, загинуло 7 людей.

Про це повідомляє видання Hürriyet.

«У результаті підриву саморобного вибухового пристрою біля дороги під час проїзду по ній автомобіля, загинуло 7 людей», - повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, який прибув на місце інциденту.

Вибух стався в районі Кулп провінції Діярбакир. У транспортному засобі перебували працівники лісового господарства.

Спочатку турецькі ЗМІ повідомляли про 4 загиблих та 13 важкопоранених, згодом кількість загиблих зросла до семи.

Наразі триває розслідування інциденту та пошук осіб, які організували теракт.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив співчуття у зв'язку із загибеллю громадян та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.