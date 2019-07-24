У Туреччині тяжко поранили білоруського дипломата
Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином
В столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусії в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата.
Про це повідомляє Hurriyet.
Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, вчинив самогубство.
Поганшева доставили до лікарні з кульовим пораненням у важкому стані.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.
Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.
У білоруському МЗС порталу TUT.BY підтвердили цю інформацію. За словами офіційного представника міністерства Анатолія Глаза, в співробітника посольства Білорусі стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець».
Після нападу на дипломата чоловік застрелився.
Син дипломата не постраждав.