У Туреччині тяжко поранили білоруського дипломата



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Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином

В столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусії в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата.

Про це повідомляє Hurriyet.

Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, вчинив самогубство.

Поганшева доставили до лікарні з кульовим пораненням у важкому стані.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.

Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.

У білоруському МЗС порталу TUT.BY підтвердили цю інформацію. За словами офіційного представника міністерства Анатолія Глаза, в співробітника посольства Білорусі стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець».

Після нападу на дипломата чоловік застрелився.

Син дипломата не постраждав.