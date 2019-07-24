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    У Туреччині тяжко поранили білоруського дипломата

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    У Туреччині тяжко поранили білоруського дипломата

    Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином

    В столиці Туреччини Анкарі чоловік відкрив стрілянину по раднику посольства Білорусії в Туреччині з адміністративних питань Олександру Поганшеву, важко поранивши дипломата.

    Про це повідомляє Hurriyet.

    Нападник, який, за даними видання, виявився відставним турецьким військовим, вчинив самогубство.

    Поганшева доставили до лікарні з кульовим пораненням у важкому стані.

    Турецькі ЗМІ повідомляють, що нападник був сусідом дипломата і вони ворогували.

    Чоловік напав на дипломата, коли він гуляв зі своїм 13-річним сином поруч із білоруським посольством.

    У білоруському МЗС порталу TUT.BY підтвердили цю інформацію. За словами офіційного представника міністерства Анатолія Глаза, в співробітника посольства Білорусі стріляв «психічно неврівноважений колишній військовослужбовець».

    Після нападу на дипломата чоловік застрелився.

    Син дипломата не постраждав.

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