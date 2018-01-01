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    У Туреччині вибух парового котла розніс будівлю

    Попередньо, ніхто не постраждав
    У приміщенні податкової інспекції в Анкарі (столиця Туреччини) вибухнув паровий котел, який зруйнував частину будівлі. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News. Губернатор Анкари Еркан Топака підтвердив інформацію про вибух. За передніми даними, загиблих та постраждалих немає. [GALLERY_BLOCK] «Вибух викликав гучний гул,
    • Сьогодні, 20:32
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    Попередньо, ніхто не постраждав

    У приміщенні податкової інспекції в Анкарі (столиця Туреччини) вибухнув паровий котел, який зруйнував частину будівлі. Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News.

    Губернатор Анкари Еркан Топака підтвердив інформацію про вибух. За передніми даними, загиблих та постраждалих немає.

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    У Туреччині вибух парового котла розніс будівлю
    У Туреччині вибух парового котла розніс будівлю

    «Вибух викликав гучний гул, який можна було почути в багатьох частинах міста. Вікна будівлі було вибито силою вибуху», - повідомляють очевидці.

    Туреччина вибух Анкара
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