У Туреччині внаслідок землетрусу загинули чотири людини, 120 травмовані

Землетрус спричинив значні руйнування, його епіцентр знаходився у морі, приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини, рятувальники вже знайшли під завалами тіла чотирьох загиблих, 120 людей були травмовані.

В місті Ізмір обвалилися шість будівель, а в однойменній провінції зруйновано понад 20 будівель. Наразі рятувальники ведуть пошукові роботи та розбирають завали.

Ulaşan görüntüler çok ürkütücü

Allah yardımcınız olsun

Çok büyük geçmiş olsun

Allah beterinden korusun sizi

Hepimizi#deprem #izmir pic.twitter.com/2Xti9XjxeI — Can MUTLU (@caanmuutluu) October 30, 2020

Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.