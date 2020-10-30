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    У Туреччині внаслідок землетрусу загинули чотири людини, 120 травмовані

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    У провінції Ізмір зруйновано понад 20 будівель - У Туреччині внаслідок землетрусу загинули чотири людини, 120 травмовані
    У провінції Ізмір зруйновано понад 20 будівель
    @TRTWorldNow

    Землетрус спричинив значні руйнування, його епіцентр знаходився у морі, приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір

    Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Туреччини, рятувальники вже знайшли під завалами тіла чотирьох загиблих, 120 людей були травмовані. 

    В місті Ізмір обвалилися шість будівель, а в однойменній провінції зруйновано понад 20 будівель. Наразі рятувальники ведуть пошукові роботи та розбирають завали.

    Землетрус магнітудою 7,0 стався 30 жовтня о 13.51 за місцевим часом, його епіцентр знаходився приблизно за 17 км від узбережжя провінції Ізмір на глибині 16 км.

    Поштовхи відчувалися в Стамбулі та на віддалених грецьких островах. За даними місцевих ЗМІ, стихія пошкодила будівлі та дороги на острові Самос. Офіційних відомостей про постраждалих або загиблих немає.

    Туреччина є однією з найбільш небезпечних з точки зору землетрусів країн світу. В серпні 1999 року внаслідок потужного землетрусу в місті Ізміт загинули понад 17 тисяч людей. У 2011 році в результаті землетрусу у місті Ван на сході Туреччини загинуло понад 500 осіб.

     

    Туреччина Греція землетрус
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