У Туреччині заарештували майже 600 осіб через незгоду із наступом на Афрін

Анкара використовує для арештів закон, який забороняє прославляння тероризму

Уряд Туреччини заявив про те, що станом на понеділок було затримано 573 людини за пости в соціальних мережах і протести із критикою наступу національної армії в районі сирійського міста Афрін, яке контролюють курдські військові загони. На сьогодні об’єктом критики і затримань стала національна спілка медичних працівників. Загалом же така



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Генштаб Туреччини проводить наземну операцію в сирійському місті Афрін

Анкара використовує для арештів закон, який забороняє прославляння тероризму

Уряд Туреччини заявив про те, що станом на понеділок було затримано 573 людини за пости в соціальних мережах і протести із критикою наступу національної армії в районі сирійського міста Афрін, яке контролюють курдські військові загони.

На сьогодні об’єктом критики і затримань стала національна спілка медичних працівників. Загалом же така ситуація викликає все більше питань щодо дотримання свободи висловлювання думки в Туреччині. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Міністерство внутрішніх справ країни уточнило, що 449 осіб заарештовані за «поширення терористської пропаганди в соціальних мережах», а 124 особи затримано за «участь в протестах». При цьому очільник країни Реджеп Ердоган назвав зрадниками 11 представників Медичної асоціації Туреччини, які виступили із гаслом «Ні війні, негайний мир». За це їх, включно із очільником, було затримано відповідно до рішення суду.

Окрім того було видано ордери на арешт іще щонайменше 13 осіб за підтримку цієї організації. Влада в Туреччини використовує закон, який забороняє прославляння тероризму, його підтримку через ЗМІ і пропаганду. Саме терористами Анкара вважає представників курдської самооборони із загонів YPG, які на її думку пов’язані із Робітничою партією Курдистану, яке веде партизанську війну на території Туреччини із 1984 року.