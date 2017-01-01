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    У Туреччині затримали 75 осіб за підозрою у зв’язках з ІДІЛ

    За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року
    Турецька поліція заарештувала щонайменше 75 людей за підозрою в зв'язках з терористичною групою «Ісламська держава» у столиці Анкарі та Стамбулі. Про це Anadolu повідомило джерело в поліції. Антитерорестична поліція провела серію рейдів в Анкарі, затримавши 29 осіб. Рейди провели після того, як прокуратура Анкари видала
    • Вчора, 23:26
    • Розсилка
    Турецькі правоохоронці
    Турецькі правоохоронці

    За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року

    Турецька поліція заарештувала щонайменше 75 людей за підозрою в зв'язках з терористичною групою «Ісламська держава» у столиці Анкарі та Стамбулі.

    Про це Anadolu повідомило джерело в поліції.

    Антитерорестична поліція провела серію рейдів в Анкарі, затримавши 29 осіб. Рейди провели після того, як прокуратура Анкари видала ордери на арешт 46 підозрюваних, більшість з яких, як повідомляється, були іноземцями. Зазначимо, що 46 підозрюваних - 43 з них іноземні громадяни - були затримані в Стамбулі.

    За попередніми даними, деякі з підозрюваних готувалися до терористичної атаки на святкування Нового року. Під час операцій в обох містах було вилучено велику кількість документів.

    Нагадаємо, вчора у Туреччині заарештували організатора виставки в столиці Анкарі, на якій у грудні минулого року бойовик вбив російського посла Андрія Карлова.

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    Туреччина ІДІЛ арешт Ісламська держава
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