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    У Туреччині заарештували організатора виставки, під час якої вбили посла РФ

    «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника».
    У Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкарі, на якій у грудні минулого року бойовик вбив російського посла Андрія Карлова. Офіційне інформаційне агентство Anadolu 28 грудня повідомило, що Мустафу Тимура Озкана взяли під варту за рішення суду Анкари. Його
    • Сьогодні, 01:25
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    <span>Посла Росії в Туреччині вбили у грудні 2016 року</span>
    Посла Росії в Туреччині вбили у грудні 2016 року

    «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника».

    У Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкарі, на якій у грудні минулого року бойовик вбив російського посла Андрія Карлова.

    Офіційне інформаційне агентство Anadolu 28 грудня повідомило, що Мустафу Тимура Озкана взяли під варту за рішення суду Анкари. Його звинувачують в причетності до умисного вбивства.

    Озкана вже затримували в січні, але потім звільнили. Якими були підстави знову звернути увагу на його персону у цій справі не повідомляється.

    Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.

    У середині грудня прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства Карлова колишньому співробітнику турецької поліції Рамазану Юджелю.

    Джерело: Радіо Свобода

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