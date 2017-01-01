У Туреччині заарештували організатора виставки, під час якої вбили посла РФ
- Сьогодні, 01:25
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«Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника».
У Туреччині заарештували організатора виставки «Росія від Калінінграда до Камчатки очима мандрівника» в столиці Анкарі, на якій у грудні минулого року бойовик вбив російського посла Андрія Карлова.
Офіційне інформаційне агентство Anadolu 28 грудня повідомило, що Мустафу Тимура Озкана взяли під варту за рішення суду Анкари. Його звинувачують в причетності до умисного вбивства.
Озкана вже затримували в січні, але потім звільнили. Якими були підстави знову звернути увагу на його персону у цій справі не повідомляється.
Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова вбили в грудні 2016 року на фотовиставці в Анкарі. У дипломата вистрілив поліцейський Мевлют Алтинташ, який на той час не був при виконанні обов’язків. Нападника застрелили на місці. За підозрою в причетності до вбивства затримали кількох осіб.
У середині грудня прокуратура Анкари висунула обвинувачення в причетності до підготовки вбивства Карлова колишньому співробітнику турецької поліції Рамазану Юджелю.
Джерело: Радіо Свобода