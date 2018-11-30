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    У турецькому Бодрумі повінь заблокувала дороги

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    <span>У турецькому Бодрумі сталася повінь</span> - У турецькому Бодрумі повінь заблокувала дороги
    У турецькому Бодрумі сталася повінь

    Стихія змила десятки автомобілів і заблокувала головні дороги міста

    У популярному серед туристів турецькому місті Бодрум сталася сильна повінь. Висока вода заблокувала дороги та затопила будівлі. 

    Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомляє ТСН.

    Зазначається, що стихія змила десятки автомобілів і заблокувала головні дороги міста.



    Вода також затопила будинки, пошкодила магазини і ресторани.

    Нагадаємо, що рятувальники попередили про появу криги на водоймах.

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