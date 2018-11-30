У турецькому Бодрумі повінь заблокувала дороги
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У турецькому Бодрумі сталася повінь
Стихія змила десятки автомобілів і заблокувала головні дороги міста
У популярному серед туристів турецькому місті Бодрум сталася сильна повінь. Висока вода заблокувала дороги та затопила будівлі.
Про це в п'ятницю, 30 листопада, повідомляє ТСН.
Зазначається, що стихія змила десятки автомобілів і заблокувала головні дороги міста.
Вода також затопила будинки, пошкодила магазини і ресторани.
Нагадаємо, що рятувальники попередили про появу криги на водоймах.