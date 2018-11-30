Рятувальники попередили про появу криги на водоймах
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Водойми України скувало кригою
Український гідрометеоцентр зробив попередження щодо зміни гідрологічної ситуації на водоймах країни. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС України.
«Увага! Попередження про зміну гідрологічної ситуації на водоймах країни. У п’ятницю, 30 листопада, температура у південних областях вночі — 6-11, вдень — 0-5 морозу. У зв’язку з цим на більшості водойм України спостерігається посилення льодових явищ до встановлення льодоставу», — йдеться у повідомленні.
За даними Укргідрометцентру, 30 листопада на річках країни (крім української ділянки Дунаю) та Київському водосховищі продовжиться посилення льодових явищ до встановлення льодоставу на окремих ділянках; на решті дніпровських водосховищ (крім Каховського) очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів та шугоходу.
У ніч на п’ятницю, 30 листопада, в Україні на півночі і заході спостерігалось від −17 до −20 і вище градусів морозу.
Зазначимо, що з 14 листопада в Україні настала метеорологічна зима. Після першого снігу на дорогах утримується ожеледиця.