У Туркменістані затримують людей, які стоять у черзі до банкоматів



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Черга до банкомату в Туркменістані

Президент розкритикував людей, що створюють черги біля банкоматів в умовах ліміту на переведення в готівку грошей

У Лебапській області Туркменістану поліція затримує людей, які стоять у довгих чергах біля банкоматів і намагаються отримати гроші в умовах браку готівки. Про це у вівторок, 28 серпня, повідомляє місцева редакція Радіо Свобода.

Відзначається, що затриманих звільняють після допитів, вимагаючи від них не стояти більше в чергах.

Місцеві державні установи та інші організації проводять збори з працівниками, під час яких теж вимагають не створювати черги біля банкоматів.

Повідомлення про затримання надходять після того, як 19 серпня президент Гурбангули Бердимухамедов публічно розкритикував людей, які стоять у чергах, і оголосив догану голові Центробанку Мердану Аннадурдиєву «за послаблення контролю над роботою банкоматів».

У Туркменістані зарплати держслужбовців, пенсії, допомоги, стипендії, а також заробіток фермерів нараховуються на банківські картки. Для громадян Туркменістану встановлений ліміт на зняття готівки - до 200 манатів (57 доларів США) в день. Людям нерідко доводиться проводити ночі в довгих чергах перед банкоматами, щоб отримати гроші, оскільки вони в цих пристроях швидко закінчуються.